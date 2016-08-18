​Смертельный полет

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Информационные сообщения об этих ЧП напоминают военную сводку. В апреле 2016 года в Астане участковый Дилшад Тойчибаев предотвратил страшную трагедию – спас девочку, едва не упавшую с десятого этажа. В мае 2016 года в Темиртау двухлетний ребенок выпал из окна, облокотившись о москитную сетку. Мальчик попал в реанимацию. Он получил травмы внутренних органов.

Ранее в Уральске произошел похожий случай. Двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа. А 8 июля восьмилетняя девочка выпала с балкона четвертого этажа в Таразе. К счастью, она осталась жива.

В Алматы 11 июля двухлетний ребенок выпал из окна 12-го этажа. В квартире в момент трагедии находилась тетя ребенка. Малыш скончался до приезда скорой помощи. Немногим позже, 23 июля, в Карагандинской области зарегистрировано два случая: в Темиртау из окна квартиры на четвертом этаже, оставшись без присмот­ра родителей, выпал ребенок 2014 г. р., его гос­питализировали. В Сарани выпал из окна третьего этажа мальчик 2012 г. р. и был госпитализирован в больницу.

24 июля в Таразе, оставшись без присмотра родителей, упал из окна пятого этажа и госпитализирован ребенок 2014 г. р. В тот же день в Экибастузе при неизвестных обстоятельствах упал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, мальчик 2012 г. р., его госпитализировали. 27 июля в Актау пятилетний мальчик умер после падения с третье­го этажа.

…Это, подчеркну, еще не все случаи трагедий, о которых сообщается в Интернете. Их первопричины – оставленные без внимания (даже на короткое время) малыши, находящиеся на балконах, у открытых окон, в том числе у тех, которые затянуты москитной сеткой. Кстати, по словам специалистов, она, когда на нее опираются, не в состоянии выдержать вес больше одного килограмма, поэтому пострадать могут не только дети, даже домашние животные – кошки и собаки. Но, похоже, эта техническая истина никак не укладывается в сознании близких малышей, которые уповают на то, что раз окно «забронировано» сеткой, то все в порядке.

И все это только одна сторона дела. Другая в том, что, несмотря на многочисленные трагические факты, изготовители пластиковых оконных конструкций не удосуживаются разработать более надежное крепление для москитных сеток. Это необходимо сделать, вплоть до запрета устанавливать нынешние недоработанные конструкции.

…Готовя этот материал, обратился к компьютерной Сети. Оказывается, в мире по этому поводу предпринимаются обширные действия. В частности, разработаны и продаются различные ограничители (замки), которые не позволят даже самому «продвинутому» ребенку полностью распахнуть окно, его можно лишь приоткрыть на несколько сантиметров, и то лишь верхнюю часть створки.

Есть и специальные решетки, которые прикручиваются к окну. Более того, в ряде стран их установка обязательна для семей, где есть маленькие дети. Даже если это первый этаж с высокой цокольной частью. Но все же, как написано в одной инструкции, «помните, что ни одна защитная опция не заменит внимания и бдительности взрослых». Это – аксиома. Правда, ее, к сожалению, зачастую игнорируют те, кому малыш доверил свою жизнь. 

