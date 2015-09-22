Свежий выпуск Смертельный таран Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Авария произошла вечером на трассе, ведущей из Шымкента в Ташкент возле поселка Рабат. 47-летний водитель грузовой автомашины Shancman, житель Сайрамского района, направляясь в сторону областного центра, не справившись с управлением, сбил на дороге двух коров, а затем поочередно совершил столкновение с семью легковыми автомашинами, двигавшимися в попутном направлении. По предварительной версии, у грузовой автомашины во время спуска отказали тормоза и она подмяла несколько автомобилей.

В результате столкновения на месте происшествия от полученных тяжких телесных повреждений скончалась маленькая пассажирка одной из автомашин – годовалая жительница Шымкента. В больницы областного центра и Казыгуртского района с различными травмами доставили 22 пострадавших, из которых четверо пассажиров и водитель грузовика госпитализированы с травмами средней тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.



