Смертельный удар

ЧП произошло в частном жилом доме, расположенном по улице Кулагер в микрорайоне «Нуртас» Каратауского района. О том, что скончался мальчик 2021 года рождения, получивший удар электрическим током, в дежурно-диспетчерскую службу Департамента по ЧС города Шымкента сообщили его родители.

По их словам, в этом момент в комнате находились взрослые и дети. В доме стояла электрическая печь «Асель» с подключением к электросети через удлинитель. Играя рядом с ним, ребенок по неосторожности схватил руками оголенный электропровод. Малыш скончался на месте. Прибывшие сотрудники станции скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники городской полиции.

В Шымкенте в августе произошло уже два несчастных случая, связанных с ударом элект­рическим током. Пострадала девочка 2013 года рождения, теперь погиб годовалый малыш.

Сотрудники Департамента по ЧС города Шымкента еще раз обратились к горожанам с призывом быть внимательными и ответственными по отношению к своим детям. К сожалению, прописные истины, запрещающие детям играть рядом с опасными электрощитами, открытыми электропроводами, систематически нарушаются. Взрослые игнорируют меры предосторожности, не спешат своевременно заменить изношенные электрические провода. В итоге это приводит к беде, непоправимой трагедии.