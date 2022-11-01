Фото: ДП СКО
Происшествия , Здравоохранение

Смертельный укол? Гибель 2-месячного ребенка расследуют в ЗКО

Гибель двухмесячного ребёнка расследуют полицейские Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Убитый горем отец помнит каждую минуту того страшного дня. Малышка долго плакала, как думали родители, из-за коликов. Девочку на скорой помощи отвезли в больницу.

Дежурный врач взял анализы и сделал рентген. По снимку определил, что у грудничка пневмония. Вызвали педиатра, сделали укол. Отец уверен, что смерть дочки – это реакция на лекарство.

«Сделали укол, антибиотик. Через 10 минут она скончалась. Она была здоровым ребёнком. Они не считают себя виноватыми, потому что по первоначальной экспертизе не было пневмонии. Они поставили несколько диагнозов. Сначала сказали порок сердца, такого не было. Они поставили анафилактический шок, потом сказали от газов, а потом ещё они сказали, что мы уронили ребёнка», – рассказал папа ребенка, житель села Перемётное.

Что привело к трагедии – неизвестно. Как говорит главный врач больницы района Байтерек, пробу на аллергическую реакцию сделали как положено, но покраснения не было. А после укола ребёнок сразу посинел. Реанимационные мероприятия девочке не помогли.

«Ставят кардиомеголию, увеличение сердца. Они видят там картину тампонады рентгенологической, когда вскрытие проводили, пневмонии нет, думали, может, какая-то молниеносная форма, вирусная какая-то, этого нет. Непонятно, откуда кровь в оболочке сердца. Литературу смотрят, неясный случай, до сих пор пока ещё у нас нет результатов», – прокомментировал главный врач больницы района Байтерек Темур Мусагалиев.

Смерть младенца расследуют местные полицейские. Факт смерти зарегистрирован. Что же стало фатальным для маленькой пациентки, должны определить после ряда экспертиз. Однако их сроки пока не обозначены.

 

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