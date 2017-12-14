Происшествия
Смертник взорвал полицейскую академию в Сомали
В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв в полицейской академии. Об этом рассказал офицер полиции Мухаммед Хуссейн, сообщает Кorrespondent.net
со ссылкой на Reuters.
По его словам, академию в Могадишо атаковал террорист-смертник.
"К настоящему моменту мы подтверждаем, что три человека погибли. Число погибших может возрасти", – сообщил Хуссейн.
Ранее США нанесли первые удары по боевикам Исламского государства в Сомали.
Напомним, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из улиц Могадишо. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.
Число жертв двойного теракта превысило 512 человек, еще 295 получили ранения.