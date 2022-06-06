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В мире , COVID
Смертность из-за ковида в мире опустилась до самого низкого значения с весны 2020 года

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в мае увеличилось примерно на 15,9 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Это на треть меньше, чем было в апреле, и соответствует уровню октября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС.

Смертность при этом также упала на треть по сравнению с прошлым месяцем и оказалась на самом низком с начала весны 2020 года уровне. В мае из-за коронавируса в мире умерли около 55 тыс. человек.

Самая высокая заболеваемость

На первое место по заболеваемости вышли США. Там было выявлено около 3 млн случаев заражения. Темпы распространения инфекции в стране по сравнению с прошлым месяцем выросли вдвое и достигли уровня февраля.

На второй строчке осталась Германия, где с 1 по 31 мая заболели ковидом свыше 1,7 млн человек. При этом в апреле их было почти вдвое больше.

Третьей идет Австралия. Там заболеваемость осталась примерно на уровне апреля - за месяц в стране зафиксировали около 1,7 млн случаев ковида.

В первую пятерку также входят Япония и Франция, где в мае коронавирус диагностировали примерно у 1 млн жителей.

О снижении

В Республике Корея, которая в апреле была на первом месте по темпам распространения инфекции в мире, в мае заболеваемость упала почти в четыре раза. И сейчас там выявляют около 15 тыс. новых случаев в сутки, что является самым низким значением с января.

В России в последний весенний месяц выявили менее 150 тыс. случаев ковида, это более чем вдвое меньше, чем месяцем ранее, и является минимумом с апреля 2020 года.

В Италии уровень распространения инфекции снизился в мае по сравнению с апрелем в полтора раза, в Бельгии - втрое, в Канаде - почти в четыре раза.

О смертности

Выше всего смертность по-прежнему в США, где за месяц зарегистрировали 9,7 тыс. летальных случаев, однако это на 15% меньше, чем в апреле.

На втором месте - Россия, где умерли более 3,2 тыс. человек (вдвое меньше, чем в предыдущем месяце).

В Германии, расположенной на третьей строчке, число умерших по сравнению с апрелем снизилось вдвое.

В Южной Корее, занимавшей в апреле второе место по смертности, она упала в четыре раза.

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