Смертность от онкозаболеваний снизилась в Казахстане

Общество
Инга Селезнева
Фото © Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане снижается, но достигнутые показатели значительно хуже, чем в странах ОСЭР. Об этом сказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целом, смертность от онкологических заболеваний снижается, есть такие показатели, как выявляемость онкологических заболеваний на первой и второй стадиях. Небольшая динамика улучшения показателей есть, но в сравнение со странами ОЭСР они значительно ниже, мы сравниваем все показатели со странами ОЭСР. Также мы наблюдаем пациентов после выявления болезни и применения лечения, отслеживаем их выживаемость в течение пяти лет после установления диагноза. Нам важно, чтобы качество жизни у онкологических пациентов повышалось. (...) Нам есть еще над чем работать, поэтому работа идет в части внедрения новых технологий", – ответила Актаева.

По словам вице-министра, уникальные технологии лечения онкобольных внедряются на базе Национального научного центра онкологии и трансплантологии. 

"В рамках этого центра будут внедрены технологии, которых сейчас нет ни в Казахстане, ни станах СНГ. Рассматривается вопрос о строительстве центра протонной терапии и, соответственно, качество жизни больных и их лечение заметно улучшится", – сказала вице-министр здравоохранения.

Где будет построен данный центр, Лязат Актаева не уточнила.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]