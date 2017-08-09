Смертность от онкозаболеваний снизилась в Казахстане

Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане снижается, но достигнутые показатели значительно хуже, чем в странах ОСЭР. Об этом сказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz
"В целом, смертность от онкологических заболеваний снижается, есть такие показатели, как выявляемость онкологических заболеваний на первой и второй стадиях. Небольшая динамика улучшения показателей есть, но в сравнение со странами ОЭСР они значительно ниже, мы сравниваем все показатели со странами ОЭСР. Также мы наблюдаем пациентов после выявления болезни и применения лечения, отслеживаем их выживаемость в течение пяти лет после установления диагноза. Нам важно, чтобы качество жизни у онкологических пациентов повышалось. (...) Нам есть еще над чем работать, поэтому работа идет в части внедрения новых технологий", – ответила Актаева.
По словам вице-министра, уникальные технологии лечения онкобольных внедряются на базе Национального научного центра онкологии и трансплантологии.
"В рамках этого центра будут внедрены технологии, которых сейчас нет ни в Казахстане, ни станах СНГ. Рассматривается вопрос о строительстве центра протонной терапии и, соответственно, качество жизни больных и их лечение заметно улучшится", – сказала вице-министр здравоохранения.
Где будет построен данный центр, Лязат Актаева не уточнила.