​Смешались в кучу кони, люди...

Сразу три южноказахстанца завоевали золотые медали. В весе до 90 кг победу одержали Сырым Избасаров и Биржан Косалиев, а в весовой категории 80 кг первым стал Туймебек Жумалиев. В номинации «Лучший арбитр» победа досталась Жанбатыру Бекмусаеву.

По информации директора Южно-Казахстанской школы национальных игр Гани Ахметбаева, перевезти лошадей через границу оказалось невозможно. Поэтому команда южан приехала в Китай заранее, чтобы выбрать коней. Но даже такие сложности не помешали нашим спортсменам одержать победу. Подобные старты проводятся каждые два года. Следующий чемпионат Азии планируется провести в Монголии.