Смешивали спирт с водой: алкоголь различных марок подделывали в ВКО

В городе Усть-Каменогорске ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

«Производство было организовано в производственных базах. Работники цехов производили суррогатный алкоголь в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных заводов изготовителей вино-водочной продукции», – рассказали в ведомстве.

В ходе обысков двух цехов обнаружено и изъято свыше 16 тысяч бутылок готовой к реализации поддельной алкогольной продукции различных марок, 715 литров спирта, более 15 тысяч поддельных акцизных марок.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.