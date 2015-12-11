Смешно

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​Валентина ФИРОНОВА

Окружающие начинают переглядываться, отстраняться от хохочущего. Ведь для слез повод всегда найдется, а смех без причины – признак сами знаете чего.

И вроде бы фраза барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица» – давно стала крылатой. Ее любят вспоминать по поводу и без. А вот поди ж ты! Мы остаемся серьезными даже тогда, когда есть повод посмеяться.

Понятно, что жизнь сахаром не назовешь. У одного проблема с деньгами, у другого – с работой, у третьего – с соседями. Кто-то с головой ушел в непримиримую борьбу с врагами. Как правило, в Интернете. Там, как теперь оказалось, не место для дискуссий. Несогласные тут же получают несмываемый ярлык. В зависимости, конечно, от взглядов «воюющих» и безжалостно предаются анафеме. Вплоть до исключения из виртуальных друзей.

Недавно я имела неосторожность вклиниться в соцсетях в виртуальную беседу продвинутых дам, которые обсуждали драгоценности одной весьма известной и важной особы. Подхватив, как мне казалось, шутливый тон беседы, я написала: «Не лучше ли завидовать молча?» – и отправила забавный улыбающийся смайлик. Знали бы вы, сколько нового я узнала от одной из участниц беседы о себе и о тех, кто встревает в разговоры умных людей с такими пошлыми смайликами. Спасло меня только мое соломоново решение не вступать в перепалку. Шутить резко расхотелось.

«Мир выжил, потому что смеялся». Эту расхожую фразу приписывают всем великим острословам по очереди, но так и не могут отыскать крайнего. Да и в авторе ли суть, когда человечеству уже становится не до смеха? Посмотришь новостные сайты и загрустишь. Стреляют, падают, тонут, взрываются. Тут, похоже, разучишься улыбаться вовсе. Однако если на очередном жизненном пригорке еще и чувство юмора потерять, то в глазах совсем потемнеет. Ведь это самый лучший эликсир от бед и терзаний. И принимать его нужно хотя бы по чайной ложке в день. Обязательно!

Увы, не каждый из нас способен понять смешное и оценить. Скажите человеку, что он нетактичен, глух, слеп, невнимателен, он только ухмыльнется в ответ. Но попробуйте намекнуть ему на проблемы с чувством юмора. Как же он взбеленится! Но в том-то и беда, что ирония и юмор – совсем не одно и то же. Мы все ироничны, любим поддеть и уколоть ближнего. А юмор – это ведь возможность увидеть с неприглядной стороны себя. Именно себя.

«Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой», – когда-то пела одна известная певица. Но как же трудно сделать усилие, чтобы позволить себе, а главное, другим подшучивать над собой любимым или любимой.

«Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери!» – гремит оскорбленный персонаж маленькой трагедии Александра Пушкина. А рядом хихикает его молодой приятель. Он же гений и знает это доподлинно, так что же ему не посмеяться, услышав, как коверкает его ноты неумелый уличный музыкант?

В сущности, шутка есть некоторое смещение смысла. Когда все не по правде, но очень похоже. Не то ложь, не то намек на известные обстоятельства. Тут-то и проходит тонкая граница между людьми разумными и, скажем мягко, не очень.

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