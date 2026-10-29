Сметов и Орынбасар поборются друг с другом за «бронзу» Grand Slam

Спорт

Казахстанские дзюдоисты Елдос Сметов и Талгат Орынбасар пробились в финальный блок турнира серии  Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В весовой категории до 60 кг Елдос в четвертьфинале уступил азербайджанцу Балабею Агаеву. Однако в утешительном раунде казахстанец оказался представителя Украины Артема Лесюка.

В этом же весе Талгат Орынбасар в полуфинале проиграл Лоику Кудбудинову (Таджикистан).

В схватке за "бронзу" Сметов и Орынбасар будут бороться друг против друга, отметили в НОК. 

В весовой категории до 66 кг Гусман Кыргызбаев в четвертьфинале уступил Искандару Махмадхожазоде из Таджикистана. В утешительной схватке наш соотечественник проиграл азербайджанцу Рашаду Елькиеву.

#дзюдо #бронза #Grand Slam #Сметов #Орынбасар

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