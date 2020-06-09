Смеялся и плакал. Подробности задержания адвоката, подозреваемого в убийстве матери
В столице задержан адвокат, которого подозревают в убийстве собственной матери. Личность мужчины полицейские, на удивление, скрывать не стали. Им оказался бывший высокопоставленный сотрудник военной прокуратуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.
Известно, что 45-летний Кумар Бердалин уволился оттуда в звании подполковника и занялся адвокатской практикой. Проживал в доме, где и произошло преступление. Сейчас квартира адвоката опечатана. По словам соседей, Бердалин жил один. И лишь недавно они заметили, что к нему заходит пожилая женщина.
В один из таких визитов из квартиры стали доноситься крики. Последний скандал случился как раз в день убийства. Собщается, что мать адвоката скончалась от побоев. Сам он арестован.
"Ор здесь такой стоял. Они в квартире ругались. Он орал. Тем более у него голос поставленный. Только его голос был слышен. Вообще, говорили, что он психически неуравновешенный. Он реально кричал, как ненормальный. Даже когда его вывели сюда, он смеялся и плакал", - говорит соседка задержанного.