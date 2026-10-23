Смеяться, право, не грешно

В Усть-Каменогорске премье­ру комедии анг­лийского драматурга Рэя Куни сыграли в декабре 2024-го. В зале тогда яблоку негде было упасть. Прошло почти два года, но поста­новка Восточно-Казахстанского театра драмы и оперетты по-прежнему собирает аншлаги. И зритель, благодарный за вечер с фонтаном юмора, после занавеса все так же подолгу не отпускает актеров бурными овациями.

Сюжет основан на любовных приключениях, толкающих героев на ложь, где одна выдумка нелепее другой. Все начинается тривиально: отель, номер-люкс, высокопоставленный чиновник Ричард Уилли, нацелившийся на тайное романтическое свидание. Кто любовница? Тоже без затей – это секретарша Джейн: красные перчатки, красные чулки, красный корсет, пурпурная помада, пурпурные туфельки. Однако почти сразу в обычную, казалось бы, историю вклинивается интрига: шокированная Джейн обнаруживает за шторами бездыханного незнакомца – его тело застряло в проеме окна. Вечер сразу перестает быть томным. В итоге именно окно с «норовистой» фрамугой, падаю­щей то на одного персонажа, то на другого, задает череду комичных обстоятельств и безграничной изворотливости главных действующих лиц. Окно предстает своего рода порталом, открывающим проход одним и останавливающим других. В центре этой круговерти помощник высоко­поставленного чиновника Джордж Пигден – маменькин сынок с синдромом примерного «ботана». Он разрывается между своим боссом, внезапно нагрянувшей женой начальника, секретаршей, ее ревнивым мужем, незнакомцем без призна­ков жизни, шантажис­том-портье, сиделкой своей маменьки, управляющим отеля…

Завершается комедия, как и предписано жанром, хеппи-эндом: у пар, чей брак до этого трещал по швам, вновь вспыхивают чувства, бесхребетный помощник проникается своей значимостью и мужской уверенностью. А бездыханное тело оказывается вовсе не бездыханным.

Каждого из занятых в спектакле актеров смело можно номинировать на самого синтетического. Юрий Миронов в роли Джорджа Пигдена – это волшебник лицедейства. Он меняет выражение лица как перчатки: угодничество, важность, удивление, ужас, хитрость, испуг, бравада… И все это в одном крошечном эпизоде! Реплики персонажей уходят на второй план, зал покатывается просто от самой картины фееричной смены масок. Виктор Исаев в «козырной» роли бездыханного тела воплощает собой класс гимнастической и хорео­графической подготовки. Его перетаскивают, подвешивают на гвоздик, бросают, катают, с ним танцуют. Весь первый акт зрителей не оставляет жутковатое ощущение, что на сцене реально носятся с мертвым телом, ну или с манекеном – настолько актер выглядит обмякшим. Но роль, которая на первый взгляд кажется простой, на самом деле отнимает все силы. Нужно быть максимально расслабленным и одновременно готовым к мгновенному трюку.

Замечательно сыграла Юлия Забавская. Секретарша в ее исполнении – привлекательная женщина, уставшая от ревнос­ти мужа и мечтающая жить на полную катушку. Если по пьесе персонаж Юлии не отличается ни умом, ни моралью, то образ, который предложила молодая актриса, наоборот, вызывает безоговорочные симпатии. Уморительными сделали своих героинь Дина Епимахова (горничная) и Анастасия Витман (сестра-сиделка). Интонации, мимика, неожиданный грим, и вуаля – кажется, смешнее ничего не придумаешь.

В целом спектакли, где по сюжету присутствуют сцены с раздеванием, требуют ювелирной работы. Режиссеру Анд­рею Воронину на ура удалось провести постановку по грани доброго качественного юмора, не скатившись к шуточкам и сценам ниже пояса. На вопрос, почему в репертуаре русской труппы областного театра ведущее место в целом отведено комедии, Андрей Васильевич поясняет: «Кому нужны трагедии? Их и в жизни хватает. Люди хотят видеть комедии, мелодрамы, любовные истории. Хотят отдохнуть, улыбнуться, а где-то и задуматься, как не стоит поступать».