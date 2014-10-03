СМИ: актер Чарли Шин напал с ножом на своего стоматолога

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Как сообщило издание TMZ, инцидент произошел 25 сентября в одной из клиник Лос-Анджелеса, передает ИТАР-ТАСС.
Сначала 49-летний актер якобы ударил медсестру, надевавшую ему маску с закисью азота, а затем выхватил нож и стал бегать за врачом. Что привело Шина, известного своим вспыльчивым нравом, в ярость – неизвестно.
По данным TMZ, охранник актера сообщил, что во время визита к зубному Шин находился под воздействием кокаина. Между тем адвокат актера заявил, что появившаяся в СМИ информация является "абсолютно выдуманной", добавив, что Шин никакие наркотики в то время не принимал. "Охранник подобных абсурдных заявлений не делал. Чарли просто плохо себя почувствовал после того, как на него надели маску", – сказал защитник.
Как отмечают СМИ, в настоящее время выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция. Чарли Шин известен по таким фильмам, как "Уолл-стрит" (1987), "Деньги решают все" (1997), "Взвод" (1986), "Горячие головы" (1991), "Очень страшное кино", "Быть Джоном Малковичем" (1999), а также по комедийному сериалу "Два с половиной человека". В 2011 году актер был отстранен от съемок в нем из-за употребления наркотиков.
Сначала 49-летний актер якобы ударил медсестру, надевавшую ему маску с закисью азота, а затем выхватил нож и стал бегать за врачом. Что привело Шина, известного своим вспыльчивым нравом, в ярость – неизвестно.
По данным TMZ, охранник актера сообщил, что во время визита к зубному Шин находился под воздействием кокаина. Между тем адвокат актера заявил, что появившаяся в СМИ информация является "абсолютно выдуманной", добавив, что Шин никакие наркотики в то время не принимал. "Охранник подобных абсурдных заявлений не делал. Чарли просто плохо себя почувствовал после того, как на него надели маску", – сказал защитник.
Как отмечают СМИ, в настоящее время выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция. Чарли Шин известен по таким фильмам, как "Уолл-стрит" (1987), "Деньги решают все" (1997), "Взвод" (1986), "Горячие головы" (1991), "Очень страшное кино", "Быть Джоном Малковичем" (1999), а также по комедийному сериалу "Два с половиной человека". В 2011 году актер был отстранен от съемок в нем из-за употребления наркотиков.