СМИ: Боевики нигерийской группировки "Боко харам" объединились с ИГ
Боевики орудующей в Нигерии исламистской группировки "Боко харам" присягнули на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили британские СМИ, соответствующие материалы попали в распоряжение мониторинговой группы SITE, отслеживающей активность экстремистов в Интернете.
На видеозаписи, распространенной "Боко харам" в Сети, ее сторонники обязались "слушаться и повиноваться (ИГ) во времена тягот и процветания". Материал на арабском языке, как утверждается, был одобрен главарем нигерийских боевиков. Таким образом, "Боко харам" последовала примеру других исламистских группировок на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Афганистане и Пакистане.
"Боко харам" стремится создать на севере Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата (исламского права). На протяжении шести лет ее боевики фактически ведут войну против властей, выбирая в качестве целей объекты, связанные с армией и полицией, а также нападая на старейшин и лидеров религиозных общин, мирных граждан. Так, 58 человек погибли и 139 получили ранения сегодня в результате взрывов в нигерийском городе Майдугури, предположительно, организованных "Боко харам".
В результате террора группировки в Нигерии за минувшие пять лет погибли более 13 тыс. человек, еще около 1,5 млн человек стали перемещенными лицами и беженцами. В последние месяцы "Боко харам" активизировала свои наступательные действия, которые распространились также на территорию Камеруна и Чада.
"Исламское государство" – террористическая группировка, провозгласившая ранее "халифат" на захваченных ею территориях в Сирии и Ираке. Сторонники ИГ с тех пор также заявили о себе в Ливии. Эксперты предупредили о рисках распространения ее влияния на Иорданию, Афганистан и другие страны. Группировка с прошлого года публиковала шокирующие записи убийств заложников, в том числе граждан стран Запада. Большинство из них были обезглавлены перед объективом видеокамеры.