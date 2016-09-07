СМИ: Елеусинов перейдет в профессиональный бокс

Американский журнал Boxing New сообщил о предстоящем переходе олимпийского чемпиона Рио-2016 казахстанца Данияра Елеусинова в профессиональный бокс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
По данным издания, в ближайшее время он отправится в США, где присоединится к своему старшему брату Даурену.
"Олимпийский чемпион из Казахстана хочет получить весомые дивиденды от золотой медали. Говорят, что 25-летний полусредневес в ближайшее время присоединится к своему брату Даурену, который базируется в Бруклине (Нью-Йорк) и боксирует под эгидой промоутера Лу Ди Белла", – пишет Boxing News.
Данияр Елеусинов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победил в весовой категории до 69 килограммов. В финале турнира он был сильнее узбека Шахрама Гаясова.
Старший брат олимпийского чемпиона 31-летний Даурен Елеусинов в прошлом был чемпионом Казахстана среди любителей. В 2014 году он перешел в профессионалы. На данный момент он провел в США шесть боев, в которых одержал пять побед, а еще один поединок завершил ничьей.