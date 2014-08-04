СМИ: Евразийский экономический союз может обзавестись единой валютой

Экономика
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Даниал Окасов

Как рассказал изданию директор департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бембя Хулхачиев, этот орган приступает к расширению использования национальных валют России, Беларуси и Казахстана, начата работа по созданию Единой платежной системы. В случае успешного выполнения этих задач может быть поднят вопрос о переходе к единой валюте, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Хулхачиева, сейчас ЕЭК стремится к использованию в расчетах между странами - участницами Единого экономического пространства исключительно их национальных валют. Пока же расчеты осуществляются ориентировочно на 50% в рублях, на 40% - в долларах США, на 8-9 - в евро, а на доли других валют приходится около 1%.

Как отмечает "Российская газета", процессы финансовой интеграции в рамках ЕАЭС "особенно востребованы после введения ЕС и США санкций в отношении российского финансового сектора - Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка".

Договор о создании ЕАЭС на базе Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России был подписан в мае 2014 года, в силу он вступит 1 января 2015 года. О намерении присоединиться к союзу объявили Армения и Киргизия.

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