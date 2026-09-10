СМИ и блогеры могут принять участие в конкурсе «Адал еңбек» в Астане

Победителям в основных номинациях выплатят по 100 000 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По заказу Управления внутренней политики города Астаны в рамках проекта «Адал еңбек» объявлен городской конкурс, направленный на повышение престижа человека труда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

В конкурсе могут принять участие представители СМИ, блогеры, инфлюенсеры, авторы цифрового контента, независимые авторы и мобилографы.

Участники представляют свои работы по трем основным номинациям:

* «Лучший телевизионный/видеоматериал»;

* «Лучшая публикация в СМИ»;

* «Лучший цифровой контент/медиапроект».

Также предусмотрены специальные номинации, такие как «Креативный взгляд», «Трендовый медиаролик» и другие. Общий призовой фонд составляет 500 000 тенге. Победителям в основных номинациях будет выплачено по 100 000 тенге, в специальных номинациях — по 50 000 тенге.

Работы принимаются в период с 7 по 21 сентября. Прием заявок и конкурсных материалов идет в онлайн-формате по ссылке: https://forms.gle/xi9o3L7FqZbhKFnN7.

Церемония награждения победителей состоится 27 сентября.

Цель конкурса — повышение престижа рабочих и профессиональных специальностей, демонстрация вклада специалистов различных отраслей в развитие страны и популяризация культуры честного и ответственного труда в обществе.

Контактный телефон: +7 700 968 8204.