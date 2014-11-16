СМИ: "Исламское государство" распространило видео с казнью американца Питера Кэссига
Асель Есетова
Террористы "Исламского государства" (ИГ) обезглавили американского заложника Питера Кэссига. Видеозапись казни 26-летнего гражданина США распространила группировка, передает ТАСС со ссылкой на агентство France Presse.
Уроженец штата Индиана Питер Эд Кэссиг в 2007 году проходил военную службу в Ираке. Спустя несколько лет он поехал в Ливан помогать сирийским беженцам и был захвачен боевиками ИГ 1 октября 2013 года. По словам его родителей, находясь в заложниках, их сын принял ислам и взял себе новое имя – Абдул-Рахман.
Таким образом Кэссиг стал третьим американцем, которого обезглавили террористы ИГ. Ранее боевики учинили демонстративную расправу над двумя американскими журналистами – Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Также среди жертв исламистов – британские подданные Алан Хеннинг и Дэвид Хэйнс и француз Эрве Гурдель.