Общество
СМИ Казахстана предупредили об ответственности в условиях ЧП
Министерство информации и общественного развития РК отметило важность несения ответственности средствами массовой информации в условиях чрезвычайного положения, сообщает Kazpravda.kz.

"Указами Президента Республики Казахстан К.К.Токаева от 5 января 2022 года введено чрезвычайное положение в Мангистауской, Алматинской областях и городе Алматы. В этой связи, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также недопущения фактов распространения заведомо ложной информации, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, выполняющее функции контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации, уведомляет о том, что в условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушения законодательства Республики Казахстан, в том числе и
ответственность средств массовой информации.

В частности, согласно части 2 статьи 456-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) установлена административная ответственность за размещение заведомо ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

При этом согласно подпункту 9) статьи 57 КоАП совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах признается обстоятельством, отягчающим ответственность за административные правонарушения.

Также установлена административная ответственность за несвоевременное распространение операторами телерадиовещания и теле-, радиокомпаниями сигнала оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка, предусматривающая штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей (подпункт 3) части 9 статьи 452 КоАП).

За действия, провоцирующие нарушение правопорядка или разжигающие национальную и религиозную рознь, активное воспрепятствование осуществлению физическими лицами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, либо действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, а также нарушение законодательства Республики Казахстан об административном надзоре, совершенные в местности, где объявлено чрезвычайное положение, статьей 478 КоАП предусматривается штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до тридцати суток.

Уголовный кодекс Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 11) части 1 статьи 54 признает совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание. К примеру, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в условиях
чрезвычайного положения наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок (подпункт 2 части 4 статьи 274 Уголовного кодекса).

В этой связи, Министерство информации и общественного развития обращает внимание средств массовой информации, пользователей социальных сетей и мессенджеров на необходимость неукоснительного соблюдения
законодательства Республики Казахстан в условиях чрезвычайного положения, не допускать фактов распространения заведомо ложной информации, а также иной противоправной информации, способной дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в информации министерства.

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