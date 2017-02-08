СМИ не должны много писать про "Синего кита" - эксперт

Фото с сайта vk-smi.ru
Президент Казахстанской ассоциации родителей по поддержке семьи и семейных ценностей Амина Жомарткызы обратились к средствам массовой информации с просьбой меньше публиковать информацию об опасной игре "Синий кит", передает Kazpravda.kz
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По ее мнению, широкое освещение сообществ, призывающих детей к суициду, послужит лишь дополнительным PR в глазах детей.
"Мы привлекаем много внимания к этой игре и таким образом, может быть, усугубляем положение. Мы обращаемся к СМИ с просьбой не писать так много и не акцентировать внимание на этих играх", – заявила она.
Жомарткызы также заверяет, что роковая игра пока не повлекла за собой детских жертв в Казахстане.
"Вчера МОН организовало совещание с участием представителей МВД, Минздрава, Генеральной прокуратуры и нас. В ходе него мы поняли, что факты самоубийств из-за игры "Синий кит" не были установлены", – подчеркнула эксперт.
Жомарткызы считает, что для решения проблемы необходим тесный контакт между родителями и учителями. По ее мнению, одной из причин является наличие большого количества свободного времени у казахстанских школьников.
"Ассоциация родителей Казахстана в данный момент разрабатывает проект по работе с родителями и с детьми. Почему современные дети проводят так много времени в социальных сетях? Это проблема не детей, а родителей"- отметила она.
В свою очередь руководитель Управления контроля в области СМИ Министерства информации и коммуникаций Азамат Кабдешев сообщил, что согласно результатам расследования детских самоубийств в Казахстане не было установлено наличие связи между зарегистрированными случаями детского суицида и игрой.
"В результате проделанной уведомительной работы были предприняты меры в отношении 100 подобных групп в социальной сети "В Контакте". Однако нужно сказать, что ни один из этих случаев не был связан с социальными сетями", – сказал он.