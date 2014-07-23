СМИ: полиция арестовала американца, предположительно, продавшего оружие братьям Царнаевым

Полиция в США арестовала 21-летнего Стивена Силву, который, предположительно, продал оружие Джохару Царнаеву, обвиняемому в совершении теракта в Бостоне, и его старшему брату Тамерлану, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщила газета Boston Globe, Силве предъявлены обвинения в торговле наркотиками и владении огнестрельным оружием со стертым заводским номером. Во вторник юноша, бывший близким другом Джохара Царнаева, предстал перед судом.

По данным издания, Силва мог продать братьям Царнаевым пистолет, из которого был убит в пригороде Бостона 26-летний полицейский Шон Колье. После этого Тамерлан Царнаев был также убит в перестрелке с полицией.

Силва был арестован в понедельник и в настоящее время содержится под стражей без права на освобождение под залог. По словам соседей юноши, к нему в квартиру в расположенном недалеко от Бостона городе Кембридж пришли около 20 сотрудников ФБР. Они провели обыск и задержали молодого человека.

Как отметила Boston Globe, Силва был одноклассником Царнаева и его хорошим другом. У юноши есть брат-близнец, который также близко общался с предполагаемым террористом и был не только его одноклассником, но и учился вместе с ним в Массачусетском университете в Дартмуте.

Брат Силвы дружил и с тремя знакомыми Царнаева - студентами из Казахстана Азаматом Тажаяковым и Диасом Кадырбаевым и американцем Робелом Филлипосом, которым предъявлены обвинения в препятствовании расследованию бостонского теракта. В понедельник суд в Бостоне вынес обвинительный приговор Тажаякову.

В прокуратуре отказались сообщить, связан ли арест Силвы с расследованием теракта в Бостоне. Адвокат юноши также от комментариев отказался, заявив, что пока не разобрался в деталях дела. Следующее судебное слушание по делу Силвы назначено на 6 августа.