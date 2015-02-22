СМИ: радикалы захватили в Ливии остатки химоружия Каддафи

В частности, по их данным, речь идет об отравляющих веществах, которые хранились в пустыне на юге и в центральной части Ливии. Как заявляют военные, все эти районы были известны вооруженным лицам, которые могут использовать свои трофеи против правительственных войск напрямую в открытом противостоянии, либо косвенно, имея "козырь", которым можно пригрозить для достижения политических целей, передает агенство.



По информации газеты, расположенное на юго-востоке предприятие в Руваге (регион Эль-Джуфра в 600 км от Триполи), которое использовалась для уничтожения химоружия, находилось какое-то время под контролем "Мисуратских бригад". Покидая его, эти формирования, получившие название по их родному городу Мисурата (200 км восточнее столицы), вывезли домой неизвестные объемы иприта (горчичного газа). Как утверждают местные охранники, лояльные исламистам отряды использовали контейнеры, похожие на те, что предназначены именно для транспортировки отравляющих веществ.



