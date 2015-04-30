СМИ сообщили о ликвидации пожара вблизи Чернобыльской АЭС

Пожар в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС полностью ликвидирован, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Об этом сообщил телеканал «Украина»
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В зоне возгорания в течение дня работали три самолета и два вертолета. Несмотря на ликвидацию основного очага, еще одно возгорание возникло в Иванковском лесу. В то же время в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что этот пожар находится вне зоны отчуждения, передает УНН
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Ранее в среду премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил о том, что пожар вблизи АЭС локализован.
Возгорание леса в зоне отчуждения ЧАЭС произошло во вторник. Арсений Яценюк, прибывший в район пожара, назвал его самым крупным в зоне отчуждения за последние 22 года. Согласно основной версии, причиной возгорания стал поджог. Еще одна возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Украинские эксперты оценили радиационный фон как нормальный.