СМИ сообщили о миллионе заболевших COVID-19 в Индии

© REUTERS / Hemanshi Kamani
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило один миллион человек, сообщает Ria.ru со ссылкой на издание Hindu.

Согласно данным издания, в четверг в Индии зарегистрировано 1 001 449 случаев коронавируса, при этом от вируса погибли 25 582 человека.

Согласно последним официальным данным минздрава Индии, в стране выявлено более 968 тысяч случаев коронавируса.

При этом власти страны отмечают, что большая часть заразившихся - более 612 тысяч человек - выздоровели.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего людей с коронавирусом
выявлено в США, на втором месте - Бразилия.

Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.

