СМИ сообщили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ

Фото: Zohra Bensemra / Reuters
Сирийский город Ракка, считавшийся главным оплотом террористической группировки "Исламское государство", полностью освобожден от боевиков. Об этом сообщает Lenta.ru
со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Источники телеканала указывают, что оставшиеся в городе террористы приняли решение сдаться бойцам "Сирийских демократических сил"(СДС).
О начале финального штурма руководство СДС объявило 8 октября. Руководство организации утверждало, что исламисты взяли в заложники гражданских лиц, прикрываясь ими как живым щитом. Наступление также было затруднено из-за снайперов, которые вели прицельный огонь из укрытий по штурмующим.
1 сентября сообщалось, что бойцы СДС освободили от боевиков ИГ исторический центр Ракки. Штурм города продолжается с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. Самолеты коалиции регулярно наносят удары по городу, приводящие к гибели десятков мирных жителей.