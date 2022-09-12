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СМИ – стратегический ресурс
Юлия Миленькая

В ходе рабочей поездки в Алматы министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали провел несколько рабочих встреч и обсудил с представителями медиасферы вопросы развития СМИ.

Президент Касым-Жомарт Токаев в новом Послании сделал ряд важных установок, направленных на продолжение социально-экономической и политической модернизации. В свою очередь перед представителями СМИ стоит задача качественного информирования людей о заложенных в документе инициативах и ходе их реализации.

Как отметил на встрече с представителями медиасферы глава МИОР, в этой работе СМИ должны отдавать предпочтение в большей степени глубоким экспертным анализам, транслировать мнение действующих специалистов.

– В настоящее время вкусы и запросы читателей очень высоки. Человека, ориентированного на социальные сети и интернет-ресурсы, привлечь к печатным изданиям очень сложно. Я сам, поработав в таком СМИ, понимаю, что ваша ноша в два раза тяжелее, – обратился Дархан Кыдырали к руководителям печатных СМИ. – Наше министерство запустило ряд проектов по облегчению этого бремени. Из-за роста цен на газетную бумагу доходы печатных изданий уменьшаются, а расходы растут. В связи с этим в настоящее время проводится соответствующий анализ для внесения в Правительство предложения о налоговых льготах.

Определенные налоговые преференции дадут печатным СМИ возможность направить сэкономленные средства на обновление материально-технической базы изданий и повышение качества производимого контента.

Еще одна актуальная проблема печатных СМИ – распространение, продажа изданий. Здесь в том числе стоит вопрос, касающийся необходимости возрождения культуры чтения газет. Со своей стороны МИОР ищет креативные пути, как этому поспособствовать.

– Было бы здорово, если бы вы со своей стороны пропагандировали пользу чтения газет, размещали баннеры в социальных сетях, пабликах, организовывали акции и розыгрыши, – обратился Дархан Кыдырали к редакторам алматинских и республиканских изданий. – Эта мера повысит интерес к изданиям и их продаже.

Сейчас в областях и крупных городах республики реализация полиграфической продукции осуществляется через газетные киоски, супермаркеты и отдельные точки продаж в крупных магазинах, а также 2 645 городских и районных отделений почтовой связи АО «Казпочта». В ряде регионов ведется работа по реализации концепции «уличной торговли», в рамках которой предприниматели могут приобретать земельные участки в упрощенном порядке.

– Однако интерес хозяйствующих субъектов к подобным проектам в регионах невысок по причине маленького дохода, – сказал министр. – В связи с этим мы направили в администрации акиматов предложение рассмотреть возможность введения и других скидок для предпринимателей, которые хотят продавать издания.

На встрече в формате «круглого стола» Дархан Кыдырали выслушал мнения руководителей печатных СМИ. Говоря о развитии медиасферы, главный редактор газеты «Время» Лев Тараков поднял вопрос об уязвимости нашего национального медиапространства и информационном доминировании зарубежных ресурсов.

– Мы – страна со своими традициями, со своим менталитетом. Мы имеем сложившийся образ жизни и систему международных отношений со своими приоритетами, – отметил Лев Тараков. – Сегодня нашими приоритетными задачами должны являться защита и развитие национального информационного пространства, которое призвано стать стратегическим ресурсом государства. В современных условиях это очень важно.

В свою очередь главный редактор интернет-портала Exclusive.kz Карлыгаш Еженова обратила внимание на то, что системообразующим элементом для медиарынка является государственный информационный заказ. Без него многие СМИ сегодня просто не смогут работать. В этой связи она выразила мнение о необходимости поиска баланса между государственным информационным заказом и рыночным финансированием. При этом, как считает Карлыгаш Еженова, эффективность госинформзаказа необходимо оценивать с учетом геополитических и внутриполитических аспектов.

В ходе рабочей поездки министр также осмотрел строительство нового медиацентра АО РТРК «Qazaqstan» (на снимке), встретился с представителями АО «Казтелерадио». Накануне предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий Д. Кыдырали встретился с руководителями республиканских этнокультурных объединений и лидерами духовенства – с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы; главой православной церкви Казахстана митрополитом Александром; главой католической церкви Казах­стана Томашем Пэта.

В рамках встречи с представителями СМИ министр информации и общественного развитии вручил фотокорреспонденту газеты «Казахстанская правда», почетному журналисту Казахстана Юрию Беккеру орден «Құрмет». Коллеги и весь коллектив газеты поздравляют Юрия Зельмановича с заслуженной наградой!

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