СМИ узнали стоимость солнечных очков Обамы

Британская газета Daily Mail назвала стоимость дизайнерских солнечных очков, в которых президент США Барак Обама был замечен на трибунах бейсбольного матча на Кубе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Gazeta.ru
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Глава Белого дома надел очки от американского бренда Oliver Peoples за $485. Эти же очки Обама надевал во время своей поездки в Калифорнию в феврале.
Ранее Обама носил солнечные очки от RayBans за $170.
СМИ уже окрестили данный визит президента США на Кубу историческим. Во время поездки Барака Обаму сопровождала его семья – жена и две дочери. Семья президента в сопровождении председателя Госсовета и Совета министров Кубы посетила бейсбольный матч между сборной этой страны и профессиональной командой MLB "Тампа-Бэй Рэйс". Американский лидер успел пообщаться с несколькими спортсменами и получить в подарок бейсбольную перчатку.