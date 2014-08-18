СМИ: в Париже ограбили саудовского принца

Как сообщил в понедельник информационный телеканал BFM-TV, злоумышленники похитили €250 тыс. наличными, а также отобрали автомобиль. О каком именно представителе саудовской королевской семьи идет речь, в полиции не уточняют, передает ИТАР-ТАСС.

По информации телеканала, инцидент произошел на въезде в город. Нападение на автомобиль, принадлежащий посольству Саудовской Аравии, совершили несколько человек, вооруженных автоматами. Помимо денег, в их руки попали документы дипломатической миссии и личные вещи принца. По данным полиции, оружие не применялось, пострадавших нет. Нападавшим удалось скрыться. Начато расследование произошедшего.

Северная окраина Парижа, через которую пролегает магистраль, связывающая столицу с аэропортами Руасси-Шарль де Голль и Ле-Бурже, не первый раз становится местом громкого ограбления. Одним из самых резонансных случаев стало нападение в феврале 2010 года на дочь тогдашнего мэра Киева Леонида Черновецкого – Кристину. Грабитель, напавший на застрявший в пробке лимузин девушки, выхватил у нее сумку, в которой находились все ее драгоценности общей стоимостью свыше €4,5 млн.