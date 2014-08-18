В мире
СМИ: в Париже ограбили саудовского принца

Как сообщил в понедельник информационный телеканал BFM-TV, злоумышленники похитили €250 тыс. наличными, а также отобрали автомобиль. О каком именно представителе саудовской королевской семьи идет речь, в полиции не уточняют, передает ИТАР-ТАСС.

По информации телеканала, инцидент произошел на въезде в город. Нападение на автомобиль, принадлежащий посольству Саудовской Аравии, совершили несколько человек, вооруженных автоматами. Помимо денег, в их руки попали документы дипломатической миссии и личные вещи принца. По данным полиции, оружие не применялось, пострадавших нет. Нападавшим удалось скрыться. Начато расследование произошедшего.

Северная окраина Парижа, через которую пролегает магистраль, связывающая столицу с аэропортами Руасси-Шарль де Голль и Ле-Бурже, не первый раз становится местом громкого ограбления. Одним из самых резонансных случаев стало нападение в феврале 2010 года на дочь тогдашнего мэра Киева Леонида Черновецкого – Кристину. Грабитель, напавший на застрявший в пробке лимузин девушки, выхватил у нее сумку, в которой находились все ее драгоценности общей стоимостью свыше €4,5 млн.

Популярное

Все
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Генсек ООН посетит Москву и Киев
Вооруженный налет совершен на склад с видеокартами в Алматы
Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду
Срыв сроков ремонта дорог в ЗКО: освобожден от должности вице-министр Камалиев
Пересек реку и лес для спасения пациента фельдшер в Алматинской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Сенаторы приняли участие в традиционном субботнике
Замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты питания
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
ОСИлим ли?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

В мире , Россия , ООН
Генсек ООН посетит Москву и Киев
Происшествия , Спорт , В мире
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Технологии , В мире
WhatsApp отключит одну из опций
Образование , Технологии , В мире
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]