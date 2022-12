СМИ: японская газета Nikkei купит Financial Times за $1,3 млрд

Японская газета Nikkei купит Financial Times у британского издательского холдинга Pearson за $1,29 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС . Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Pearson рассматривает возможность продать FT со ссылкой на осведомленные источники. Financial Times может интересовать такие медийные компании, как Axel Springer SE, а также инвесторов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, считают источники Bloomberg, отмечает издание MarketWatch.В свою очередь немецкий медийный концерн Axel Springer SE опроверг информацию о том, что ведет переговоры о покупке газеты Financial Times. "В связи с появившимися сегодня сообщениями СМИ Axel Springer SE опровергает спекуляции о приобретении группы Financial Times и подчеркивает, что не собирается покупать ее", – отмечается в заявлении.Финансовые результаты Financial Times не раскрываются. Газета относится к подразделению Pearson, которое отвечает за профессиональное образование, его выручка в 2014 году достигла 1,5 млрд фунтов стерлингов. В 2014 году подписчиками издания стали 720 тыс. человек.