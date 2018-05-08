Смитсоновский институт выпустит монографию о культуре Казахстана
В 2019 году будет издана монография-альбом о культуре Казахстана. Об этом договорились Казахский научно-исследовательский институт культуры Министерства культуры и спорта РК и Смитсоновский институт (Вашингтон, США), сообщает Kazpravda.kz.
"Соответствующее намерение об этом и других совместных проектах подписали генеральный директор КазНИИК, доктор философии Андрей Хазбулатов и руководитель программы истории азиатской культуры Национального музея Смитсоновского института, доктор Пол Майкл Тэйлор", – говорится в сообщении Казахского научно-исследовательского института культуры.
Предполагается, что в альбоме под эгидой двух институтов будут ярко представлены казахстанская музыка и живопись. По словам Пола Тэйлора, после издания монография будет разослана по всем крупным библиотекам мира. Стороны также обсудили вопросы расширения партнерства в научных исследованиях через международные фонды, фандрайзинг, повышение квалификации ученых на базе музея древней истории.
Кроме того, была достигнута договоренность о визите Пола Тэйлора в Астану в этом году с целью организации повышения квалификации музейных работников по теме внедрения в музейное дело новых инновационных цифровых технологий.
Стоит отметить, что Пол Тэйлор является экспертом Государственного департамента США по вопросам Центральной Азии, автором многочисленных книг и научных статей по этнографии, этнобиологии, языков и материальной культуры Азии, куратором музейных выставок и консультантом документальных фильмов.
Смитсоновский институт является знаменитым образовательным и научно-исследовательским центром, включает в себя музейный комплекс с самым крупным в мире хранилищем экспонатов, музейных ценностей и артефактов. В состав института входят 19 музеев, зоопарк, 9 научно-исследовательских центров, а также 156 музеев, являющихся филиалами Смитсоновского института.