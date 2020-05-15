Смогут ли мусульмане в РК встретить священную Ночь Предопределения в мечетях

В Казахстане мусульманам будут рекомендовать встретить предстоящую Ночь Предопределения и Могущества ("Қадір түнi") дома. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мечети будут открыты с 7 часов утра до 20:00 вечера. Напоминаем, что мечети закрыты в ночное время. Поэтому "Қадір түнi" каждый встретит у себя дома, читая молитвы", – сказал Онгаров.
В этом году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь Предопределения и Могущества – "Қадір түнi" с 19 по 20 мая.
Напомним, что с 18 мая все мечети страны откроют с соблюдением специальных санитарных требований. Одно из условий – заполнение до 30% от общей площади.