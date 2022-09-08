Фото: primeminister.kz
Общество
Смогут ли родители претендовать на деньги своих детей из Нацфонда
Диасов Ораз
корреспондент

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров заявил, что родители не смогут распоряжаться будущими средствами ребенка по проекту «Нацфонд – детям», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«50% от инвестиционного дохода Нацфонда – это будет собственностью ребенка», – сказал Алибек Куантыров.

По его словам, по достижении 18 лет совершеннолетний молодой человек или девушка смогут воспользоваться данными средствами и направить их на образование либо на покупку недвижимости. 

«О родителях здесь речи не идет», – резюмировал глава МНЭ.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года поручил дать старт программе «Нацфонд – детям», в рамках которой 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будут отчисляться на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Проект будет запущен с 1 января 2024 года. 

 

 

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