Смогут ли школьники Алматы учиться онлайн, рассказали в акимате

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Новый учебный год в Алматы планируется начать в штатном формате при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга на Региональной службе коммуникаций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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«С 1 сентября в организациях образования будет осуществляться постоянный мониторинг соблюдения санитарных требований, включающий замер температуры, визуальный осмотр, режимы проветривания, кварцевания, влажной уборки и другие меры. Будет действовать запрет на вход посторонних лиц и отменены массовые мероприятия», - сообщила руководитель ведомства.
По словам Л. Жылкыбаевой, новый учебный год в Алматы 287 школ примут около 300 тыс. учащихся, из них 30 тыс. первоклассников. В 82 колледжах к обучению приступят более 68 тыс. студентов. Стоит отметить, что дошкольные организации уже вернулись в штатный режим работы, 860 детских садов и мини-центров сегодня посещают более 69 тыс. детей.
Л. Жылкыбаева также сообщила, что все учебные организации подключены к проекту Ashyq и на 100% обеспечены необходимым количеством моющих, дезинфицирующих и антисептических средств. Она сообщила о том, как будет организован учебный процесс с учетом текущей эпидемиологической обстановки в городе.
«Алматы продолжает находиться в «темно-красной» зоне. В этой связи в целях недопущения стихийного наплыва учащихся в организации образования и снижения рисков распространения инфекции среди детей учебный процесс будет идти одновременно по трем направлениям. Во-первых, будет организовано онлайн-обучение учащихся на основании заявлений их родителей. Таким образом, родителям будет предоставляться право выбора - направить ребенка в школу или продолжить обучение дистанционно», - сообщила руководитель управления образования.
Во-вторых, будет предусмотрено смешанное обучение, при котором основные учебные предметы будут изучаться в школе, остальные - в онлайн-формате (музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса).
В-третьих, офлайн-обучение будет организовано преимущественно с охватом учащихся 1-5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и с наполняемостью классов не более 25 человек. Таким образом в управлении образования планируют обеспечить постепенный переход к традиционному формату обучения.
Л. Жылкыбаева добавила, что сегодня проводится необходимая разъяснительная работа среди учителей и родителей.
По всем вопросам родители учеников могут обращаться в администрацию школ либо непосредственно в управление образования.
На сегодня от коронавируса привились свыше 34 тыс. сотрудников организаций образования Алматы .
По словам Ляззат Жылкыбаевой, паспорта вакцинации получили 100% педагогов, кроме тех, у кого имеется медотвод. Вакцинация сотрудников образования поможет обезопасить здоровье детей, прервать цепочку заражения и локализовать распространение коронавируса, считает Л. Жылкыбаева.
Руководитель управления образования Алматы подчеркнула, что пандемия вынудила систему образования перейти на онлайн-вариант, однако надо понимать, что ничто не сравнится с обучением в традиционном формате. Поэтому чтобы вернуться к офлайн-образованию в сентябре, в школах прошли вакцинацию все педагоги и остальные сотрудники.
Отметим, что за 26 августа в Алматы первым компонентом вакцинированы 3 894 человека, вторым компонентом – 7 357 человек. Всего за период с 1 февраля по 26 августа 2021 года первым компонентом вакцинированы 856 899 человек, вторым компонентом - 706 424 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 110 236 человек.
В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ. Задействовано 237 прививочных бригад из 1028 человек.