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​Смотр масштабных достижений
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В ней приняли участие руководители облуправлений по делам религий, представители республиканских и областных информационно-разъяс-нительных групп, государственных и правоохранительных органов, общественных и этнокультурных объединений. Приветствуя гостей, заместитель акима области Бахтияр Макен отметил, что в Казахстане накоплен большой опыт дружественного сосуществования людей разных этносов и вероисповеданий.

Этот пример по достоинству оценен мировым сообществом. Многие государства проявляют большой интерес к предложенной Президентом Нурсултаном Назарбаевым модели межэтнического согласия и работе АНК, роль которой в общественно-политической жизни страны возрастает.

В Приуралье Год 20-летия АНК стал своего рода смотром достижений. Поистине в народное движение вылилась масштабная акция «Дорожная карта мира и согласия», в каждом районе действуют этнокультурные объединения и советы общественного согласия. Руководитель западноказахстанского областного управления по делам религий Талгат Нигметов подчеркнул, что в нашей стране представители всех конфессий и религиозных объе­динений живут в мире и согласии.

Речь на конференции также шла о роли религий в возрождении духовности, о том, что никому и никогда не удастся разобщить казахстанцев. Тем не менее важной задачей сегодня является профилактика религиозного экстремизма и терроризма, укрепление взаимопонимания и доверия между людьми разных вероисповеданий.

Участники диалога с большим интересом ознакомились с литературной выставкой, на которой были представлены энциклопедические издания и путеводители, рассказываю­щие о конфессиях, религиозных и культовых сооружениях, материалы о народных традициях и обрядах. На конференцию были представлены порядка 70 докладов ученых из разных регионов страны, которые войдут в специальный сборник. 

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