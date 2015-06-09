Смотр юниоров Свежий выпуск 612 Юрий МАКАРОВ

Но в январе и апреле Айгерим, во-первых, соревновалась со своими сверстницами, во-вторых, в весовой категории до 58 кг. А в Польше она выступила в компании более взрослых спортсменок и уже в несколько непривычной для себя категории до 53 кг. Итог – 8-е место с результатом 180 кг (рывок – 79, толчок – 101). Лучшей здесь стала китаянка Лю Куан, которая почти на три года старше Айгерим. Результат чемпионки мира – 210 кг.

Ближе к концу соревнований в борьбу за награды включатся и другие казахстанские штангисты – Екатерина Быкова (75 кг), Надежда Ногай (свыше 75 кг) и Аят Амирбеков (85 кг).



Интрига невелика...

В чемпионате страны по футболу в Женской лиге сыграны матчи очередного тура. Лидеры – спортсменки шымкентского «БИИК-Казыгурта» – на своем поле продолжили беспроигрышный путь к очередному чемпионскому титулу, сокрушив воспитанниц ОДЮСШ № 2 (Актобе) со счетом 19:0 и 16:0. Команды «СШВСМ-Барыс» (Алматы) и «Кокше» (Кокшетау) дважды сыграли вничью – 2:2 и 0:0.

Интригой в чемпионате можно назвать лишь спор четырех команд за второе и последующие места. На первом со стартового тура прочно обос­новались футболистки «БИИК-Казыгурта», после 6 проведенных матчей, имеющие 18 очков. Далее идут «СШВСМ-Барыс» (8 очков), СДЮШОР № 7 – БИИК (Шымкент, 7 очков), ОДЮСШ № 2 и «Кокше» (по 6).

Лучшими снайперами чемпионата признаны нападающие «БИИК-Казыгурта» Гульнара Габелия (Казахстан – Грузия) – 17 забитых мячей, Моника Десири Монсиваис (Мексика) – 15, Огбеньялу Адуле Чарити (Нигерия) – 14.



Перед Большой петлей

Во Франции стартовала восьмидневная велогонка «Критериум Дофине» – важная репетиция перед июльским «Тур де Франс». Команду «Астана» на ней представляют итальянцы Винченцо Нибали, Микеле Скарпони и Алессандро Ванноти, голландцы Ларс Боом и Льюв Вестра, казахстанец Дмитрий Груздев, украинец Андрей Гривко и эстонец Рейн Таарамяэ.

Первый этап выиграл Питер Кенноф (Великобритания, Team Sky), лучший результат на втором отрезке показал Насер Буханни (Франция, Cofidis). Гонщики казахстанской команды пока держатся в тени: после двух этапов лучшим среди них в генеральной классификации был Андрей Гривко, занимавший 28-е место, на 32-м шел Винченцо Нибали.



На ташкентском ринге

В эти дни в столице Узбекистана проходит чемпионат Азии по боксу среди юниоров (спортсмены ­1999–2000 годов рождения и моложе). В соревнованиях участвует более 100 боксеров из 14 стран. Они разыграют медали в 13 весовых категориях.

В первый день на ринг ташкентского спорткомплекса «Узбекистан» вышли 12 пар участников чемпионата, в том числе и два казахстанских юниора. В весовой категории до 57 кг Нурбол Султанбай уступил сопернику из Ирана Хусейну Мусе Хани со счетом судейских записок 1:2. Зато Саматали Толтаев (52 кг) выиграл у другого иранского боксера – Джамала Заи Ефрана – 3:0. На следующий день в борьбу за награды включились еще шестеро представителей нашей страны.