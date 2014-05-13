Смотреть на мир с любовью

Организаторами мероприя ­тия выступил Благотворительный фонд «Болашак» при поддержке партии «Нур Отан», Академии государственного управления при Президенте РК, Комитета по охране прав детей МОН РК. Партнерами конкурса стали Детская художественная школа – клуб «ЮНЕСКО», отель Radisson Hotel Astana, ТРЦ «Ажар». Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных воспитанников детских домов, интернатных учреждений, специальных коррекционных школ. В нем приняли участие юные таланты в возрасте от 11 до 16 лет из 72 детских социальных учреждений, которые представили 335 работ – рисунки и произведения декоративно-прикладного искусства. В день награждения в ТРЦ «Ажар» начала работу выставка-ярмарка художественных работ участников конкурса. 

Обладателями первого места в возрастной категории 11–13 лет стали Бакытбек Балгын из областной специальной школы-интерната для слабослышащих и глухих детей (Талдыкорган) и Жулдызай Канкельды из Актюбинской областной специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Среди 14–16-летних первое место поделили Владимир Ожогин из Зыряновской коррекционной школы-интерната № 2 для детей с нарушением слуха и Бакыт­жан Алипбаев из детского дома № 1 им. К. Сарымолдаева Тараза.

– По итогам конкурса победители получат рекомендации от известных художников для поступления в вузы на творческие специальности, – рассказала директор Благотворительного фонда «Болашак» Динара Чайжунусова. – Среди ребят из детских домов, интернатов, специальных коррекционных школ очень много самородков – подтверждение тому их работы, которые сделаны с любовью к этому миру. Хочется, чтобы творческий потенциал детей находил поддержку со стороны общества. 

Воспитанники детских учреждений провели в Астане три дня, за это время они получили мастер-классы от известного художника, автора монумента «Қазақ Елі» Сембигали Смагулова и заслуженного деятеля культуры РК, профессора Тилеужана Батанова, а также посетили достопримечательности столицы, участвовали в праздничных мероприятиях. Конкурс проводится за счет средств, вырученных с VI Зимнего благотворительного бала.

Татьяна БЕК
