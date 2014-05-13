Организаторами мероприя тия выступил Благотворительный фонд «Болашак» при поддержке партии «Нур Отан», Академии государственного управления при Президенте РК, Комитета по охране прав детей МОН РК. Партнерами конкурса стали Детская художественная школа – клуб «ЮНЕСКО», отель Radisson Hotel Astana, ТРЦ «Ажар». Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных воспитанников детских домов, интернатных учреждений, специальных коррекционных школ. В нем приняли участие юные таланты в возрасте от 11 до 16 лет из 72 детских социальных учреждений, которые представили 335 работ – рисунки и произведения декоративно-прикладного искусства. В день награждения в ТРЦ «Ажар» начала работу выставка-ярмарка художественных работ участников конкурса.
Обладателями первого места в возрастной категории 11–13 лет стали Бакытбек Балгын из областной специальной школы-интерната для слабослышащих и глухих детей (Талдыкорган) и Жулдызай Канкельды из Актюбинской областной специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Среди 14–16-летних первое место поделили Владимир Ожогин из Зыряновской коррекционной школы-интерната № 2 для детей с нарушением слуха и Бакытжан Алипбаев из детского дома № 1 им. К. Сарымолдаева Тараза.
– По итогам конкурса победители получат рекомендации от известных художников для поступления в вузы на творческие специальности, – рассказала директор Благотворительного фонда «Болашак» Динара Чайжунусова. – Среди ребят из детских домов, интернатов, специальных коррекционных школ очень много самородков – подтверждение тому их работы, которые сделаны с любовью к этому миру. Хочется, чтобы творческий потенциал детей находил поддержку со стороны общества.
Воспитанники детских учреждений провели в Астане три дня, за это время они получили мастер-классы от известного художника, автора монумента «Қазақ Елі» Сембигали Смагулова и заслуженного деятеля культуры РК, профессора Тилеужана Батанова, а также посетили достопримечательности столицы, участвовали в праздничных мероприятиях. Конкурс проводится за счет средств, вырученных с VI Зимнего благотворительного бала.
Татьяна БЕК
фото предоставлено организаторами