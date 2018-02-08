​Смотри мне в глаза

Статьи
595
Елена Левкович

Made in Kazakhstan

На дворе XXI век – век технологий и грамотного подхода к оказанию услуг и обеспечению безопасности. Астана – большой город, и потому отличная площадка для апробации новых подходов. Доказательством тому – проект Smart Astana, вобравший в себя все передовые достижения и направления по улучшению качества жизни горожан. Буквально на днях «умный город» пополнился новым неординарным проектом.

Система распознавания лиц стала продолжением системы видеонаб­людения «Сергек», зарекомендовавшей себя с самой лучшей стороны. Разработчики решили не останавливаться на достигнутом и переключили свое внимание на обеспечение безопасности в государственных органах и крупных организациях. Пока система работает лишь в тестовом режиме, но за несколько пробных дней уже успела показать себя неоценимым помощником. Место для «пилотного» образца выбрали знаковое – столичный акимат.

За более подробной информацией о возможностях нововведения и перспективах проекта мы обратились к председателю правления АО «Астана Innovations» Олжасу Сартаеву. Акционерное общество выступает в проекте как государственный партнер.

Первое, на чем сделал акцент собеседник, новая разработка – полностью казахстанский продукт.

– Мы не имеем в виду саму камеру, ее устройство. Мы говорим об интеллектуальной начинке, просчитанных алгоритмах, все это создано отечественными IT-специалистами. Мы лишь задали ребятам направление, а они отлично поняли, что нужно. Огромное им спасибо за старания, мы очень довольны сотрудничеством и результатом, – подчеркнул Олжас Сартаев.

Разработка призвана не просто показать, на что способны наши программисты, это часть программы трансформации государственных органов и один из компонентов более масштабного проекта «Открытый акимат». Внедрение подобной системы позволит автоматизировать и оптимизировать работу ведомств, подстроившись и под новый формат деятельности современных руководителей, открытых для общества.

Нет фото: давай, до свидания

Что же представляет собой блюститель порядка нового поколения? Чисто внешне – устройство белого цвета, очень компактное и, можно сказать, стильное. Установленное на одной из входных дверей городского акимата, устройство в буквальном смысле знает в лицо всех сотрудников госоргана. Стоит подойти на определенное расстояние (не более 2–3 м), как сканер «считывает» черты лица, раздается звуковой сигнал, и дверь автоматически открывается. Но не стоит ждать, что система готова приветливо распахнуть двери перед каждым. В этом-то и вся задумка. Попасть внутрь смогут лишь те визитеры, чьи фото есть в базе данных системы. То есть просто так попасть в тот же акимат даже его сотруднику не удастся: нет изображения в базе – до свидания, для системы вы посторонний, пытающийся незаконно проникнуть в здание. Чужаком может показаться и зафиксированный в базе человек, но не снявший, например, шапку или солнцезащитные очки. Умное устройство ориентируется на конкретные точки лица, именно по ним и вычисляет, тот ли человек перед ним или кто-то пытается обмануть систему. Но на то и искусственный интеллект: сейчас устройство «учится» отличать лицо живого человека от полноразмерной его фотографии. Так что, как видите, обвести систему вокруг пальца будет не так-то просто.

Так же будут обстоять дела и с посетителями. Прежде чем прийти в госорган, надо будет сначала отправить свою фотокарточку оператору отдела, куда вы собираетесь нанести визит. Сотрудник внесет фото в базу, а «узнавшее» вас при встрече устройство без проблем пропустит в здание. Казалось бы, много волокиты, но ведь, с другой стороны, в акимат или, допустим, в любое из министерств и не попасть без предварительного уведомления и выписанного пропуска. Теперь же не будет необходимости обращаться в бюро пропусков, экономя в первую очередь свое время.

Очевидно, что у кого-то вполне резонно возникнет вопрос: «А как же быть тем, кто не дружит с техникой и отправить свое селфи для регистрации в системе – целая операция «Ы»?». Что же, устройство просто-напросто откажется запускать на прием? Но в «Астана Innovations» успокоили: людям всегда на помощь придут люди. Например, сотрудники ресепшена государственного органа. Они помогут и сфотографироваться, и сами отправят фото оператору. Ну или в крайнем случае проводят «непродвинутого» посетителя до нужного кабинета.

То же касается и, к примеру, инвалидов-колясочников. Если человек с ограниченными возможностями не сможет заглянуть в «глаз» устройства, то работники учреж­дения помогут воспользоваться альтернативным путем. Хотя, как утверждают партнеры проекта, под людей с особыми потребностями система в будущем обязательно подстроится. Ведь самое главное – это удобство граждан.

Чтобы работало, как часы

– Понятие «Умный город» не равнозначно определению «цифровой город». Цифровизация ничто без человека и его желания сделать жизнь лучше. Лишь грамотно соединив эти 2 понятия, человеческий разум и высокие технологии, мы сделаем окружающий нас мир комфортным, – уверен Олжас Сартаев.

Кстати, пару слов о самой фотобазе. Опустим комментарии людей, страдающих манией преследования и верящих в мировой заговор «Большой брат следит за тобой», а объясним простым языком: переживать за сохранность данных, внесенных в систему, не придется. Вся фотоинформация будет храниться на серверах государственных информационных систем, которые прошли всю необходимую аттестацию на информационную безопасность. К примеру, внутриакиматовская система, где «складируются» фото сотрудников и посетителей, изолирована, у нее есть аттестация и она никуда не интегрирована. Взаимодействие же считывающего лицо устройства и серверной базы данных происходит по принципу ИК-порта. То есть нет никакого открытого интернет-соединения, через которое данные могут быть похищены. К тому же в базе размещены только «внешние» характеристики, никаких подробностей типа номера удостоверения или даты рождения. И переживать, что кто-то взломает систему и завладеет личными данными, – пустая трата времени и нервов.

Так что, вполне возможно, совсем скоро система распределения обязанностей в госучреждениях претерпит большие изменения. Вместе с тем партнеры проекта подчеркивают: подобная оптимизация не подразумевает лишения людей рабочих мест и не приведет к сокращению штата охранников, например. Просто обязанности будут распределены рациональнее, и каждый будет заниматься тем, чем должен. Городские власти заинтересованы в упрощении человеческого труда, как и в качественном повышении уровня безопасности.

Как уже было сказано, пока новая система проходит лишь «обкатку», по завершении которой будет проведен глубокий анализ, определены все плюсы и минусы, и лишь тогда нововведение сможет выйти на более масштабный уровень – выступить в качестве блюстителя порядка и законности уже на улицах города и в местах массового скопления людей. Тут все внимание камер будет сосредоточено на выискивание преступников и людей, пропавших без вести.

Когда именно это произойдет, говорить пока рано. По словам Олжаса Сартаева, сейчас идет процесс отбора самых простых и в то же время продуктивных решений, при этом будут соблюдены все необходимые уровни безопасности и секретности.

– Главное, чтобы все было в рамках регламентов и инструкций и работало как часы. Пока не закончится тестирование, не можем сказать, где будут установлены устройства. Нам важно, чтобы каждый затраченный тенге давал отдачу. Вот и просчитаем, где это нужнее и максимально эффективно, – сказал председатель правления «Астана Innovations».

Вместе с тем Олжас Сартаев отметил, что подобная задача – поиск преступников и потерявшихся – может быть осуществлена лишь при поддержке МВД РК и столичного ДВД. А иначе никак: все характеристики обеих категорий граждан есть только у этих госорганов. Оба ведомства в свою очередь уже дали согласие на сотрудничество, ведь это и для них отличное подспорье: раньше фотографии преступников надо было развешивать по городу, надеясь на бдительность жителей, а теперь за поиски возьмется следопыт нового поколения. И если устройство выхватило из толпы лицо человека, по приметам подходящего на разыскиваемого, то система просто запеленгует «сигнал», а дальше будут работать уже сотрудники правоохранительных органов. Конечно, тут не исключены накладки, система может и обознаться. Но как бы то ни было, подобная практика уже хорошо зарекомендовала себя во многих европейских городах, позволив в разы снизить показатели преступности, даже несмотря на огрехи.

– К любой системе можно придраться, это техника, технологии, и они уязвимы. Но мы постоянно работаем над недочетами, тестируем, стараясь предложить лучшее техническое решение любого вопроса, – прокомментировали в «Астана Innovations».

Популярное

Все
Итоги года. Внешняя политика
Итоги года: культура
Итоги года. Экономика
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 декабря
Машина времени
Пять бед – один ответ
Конституционный контроль в Казахстане: преемственность и развитие
Если тратить больше, чем зарабатываешь
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Год испытаний и возможностей
Мы ответственны за наше будущее
Год детей: успехи и достижения
Большой линейный каток и ледовые фигуры соорудили в парках Караганды и Темиртау, чтобы создать новогоднее настроение
С учетом потенциала мегаполиса
Умер легендарный футболист Пеле
Новый председатель Конституционного суда, новый омбудсмен
Проекты оценили по достоинству
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького подарил юным театралам столицы оригинальную версию спектакля «Щелкунчик».
Новых свершений!
Помощь нуждающимся
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Один раз не Гандапас
Как казахстанцы отдохнут в январе 2023 года
Рабочий сгорел заживо в печи сталелитейного цеха в Таразе
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК
Если нет естественного языкового фона, можно и нужно создавать его самим
Вопросы регулирования "с чистого листа" в сфере предпринимательства рассмотрели в Правительстве РК
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Статьи
Машина времени
Статьи
Проекты оценили по достоинству
Статьи
Новых свершений!
Статьи
Пять бед – один ответ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]