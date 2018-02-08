​Смотри мне в глаза

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На дворе XXI век – век технологий и грамотного подхода к оказанию услуг и обеспечению безопасности. Астана – большой город, и потому отличная площадка для апробации новых подходов. Доказательством тому – проект Smart Astana, вобравший в себя все передовые достижения и направления по улучшению качества жизни горожан. Буквально на днях «умный город» пополнился новым неординарным проектом.

Система распознавания лиц стала продолжением системы видеонаб­людения «Сергек», зарекомендовавшей себя с самой лучшей стороны. Разработчики решили не останавливаться на достигнутом и переключили свое внимание на обеспечение безопасности в государственных органах и крупных организациях. Пока система работает лишь в тестовом режиме, но за несколько пробных дней уже успела показать себя неоценимым помощником. Место для «пилотного» образца выбрали знаковое – столичный акимат.

За более подробной информацией о возможностях нововведения и перспективах проекта мы обратились к председателю правления АО «Астана Innovations» Олжасу Сартаеву. Акционерное общество выступает в проекте как государственный партнер.

Первое, на чем сделал акцент собеседник, новая разработка – полностью казахстанский продукт.

– Мы не имеем в виду саму камеру, ее устройство. Мы говорим об интеллектуальной начинке, просчитанных алгоритмах, все это создано отечественными IT-специалистами. Мы лишь задали ребятам направление, а они отлично поняли, что нужно. Огромное им спасибо за старания, мы очень довольны сотрудничеством и результатом, – подчеркнул Олжас Сартаев.

Разработка призвана не просто показать, на что способны наши программисты, это часть программы трансформации государственных органов и один из компонентов более масштабного проекта «Открытый акимат». Внедрение подобной системы позволит автоматизировать и оптимизировать работу ведомств, подстроившись и под новый формат деятельности современных руководителей, открытых для общества.

Нет фото: давай, до свидания

Что же представляет собой блюститель порядка нового поколения? Чисто внешне – устройство белого цвета, очень компактное и, можно сказать, стильное. Установленное на одной из входных дверей городского акимата, устройство в буквальном смысле знает в лицо всех сотрудников госоргана. Стоит подойти на определенное расстояние (не более 2–3 м), как сканер «считывает» черты лица, раздается звуковой сигнал, и дверь автоматически открывается. Но не стоит ждать, что система готова приветливо распахнуть двери перед каждым. В этом-то и вся задумка. Попасть внутрь смогут лишь те визитеры, чьи фото есть в базе данных системы. То есть просто так попасть в тот же акимат даже его сотруднику не удастся: нет изображения в базе – до свидания, для системы вы посторонний, пытающийся незаконно проникнуть в здание. Чужаком может показаться и зафиксированный в базе человек, но не снявший, например, шапку или солнцезащитные очки. Умное устройство ориентируется на конкретные точки лица, именно по ним и вычисляет, тот ли человек перед ним или кто-то пытается обмануть систему. Но на то и искусственный интеллект: сейчас устройство «учится» отличать лицо живого человека от полноразмерной его фотографии. Так что, как видите, обвести систему вокруг пальца будет не так-то просто.

Так же будут обстоять дела и с посетителями. Прежде чем прийти в госорган, надо будет сначала отправить свою фотокарточку оператору отдела, куда вы собираетесь нанести визит. Сотрудник внесет фото в базу, а «узнавшее» вас при встрече устройство без проблем пропустит в здание. Казалось бы, много волокиты, но ведь, с другой стороны, в акимат или, допустим, в любое из министерств и не попасть без предварительного уведомления и выписанного пропуска. Теперь же не будет необходимости обращаться в бюро пропусков, экономя в первую очередь свое время.

Очевидно, что у кого-то вполне резонно возникнет вопрос: «А как же быть тем, кто не дружит с техникой и отправить свое селфи для регистрации в системе – целая операция «Ы»?». Что же, устройство просто-напросто откажется запускать на прием? Но в «Астана Innovations» успокоили: людям всегда на помощь придут люди. Например, сотрудники ресепшена государственного органа. Они помогут и сфотографироваться, и сами отправят фото оператору. Ну или в крайнем случае проводят «непродвинутого» посетителя до нужного кабинета.

То же касается и, к примеру, инвалидов-колясочников. Если человек с ограниченными возможностями не сможет заглянуть в «глаз» устройства, то работники учреж­дения помогут воспользоваться альтернативным путем. Хотя, как утверждают партнеры проекта, под людей с особыми потребностями система в будущем обязательно подстроится. Ведь самое главное – это удобство граждан.

Чтобы работало, как часы

– Понятие «Умный город» не равнозначно определению «цифровой город». Цифровизация ничто без человека и его желания сделать жизнь лучше. Лишь грамотно соединив эти 2 понятия, человеческий разум и высокие технологии, мы сделаем окружающий нас мир комфортным, – уверен Олжас Сартаев.

Кстати, пару слов о самой фотобазе. Опустим комментарии людей, страдающих манией преследования и верящих в мировой заговор «Большой брат следит за тобой», а объясним простым языком: переживать за сохранность данных, внесенных в систему, не придется. Вся фотоинформация будет храниться на серверах государственных информационных систем, которые прошли всю необходимую аттестацию на информационную безопасность. К примеру, внутриакиматовская система, где «складируются» фото сотрудников и посетителей, изолирована, у нее есть аттестация и она никуда не интегрирована. Взаимодействие же считывающего лицо устройства и серверной базы данных происходит по принципу ИК-порта. То есть нет никакого открытого интернет-соединения, через которое данные могут быть похищены. К тому же в базе размещены только «внешние» характеристики, никаких подробностей типа номера удостоверения или даты рождения. И переживать, что кто-то взломает систему и завладеет личными данными, – пустая трата времени и нервов.

Так что, вполне возможно, совсем скоро система распределения обязанностей в госучреждениях претерпит большие изменения. Вместе с тем партнеры проекта подчеркивают: подобная оптимизация не подразумевает лишения людей рабочих мест и не приведет к сокращению штата охранников, например. Просто обязанности будут распределены рациональнее, и каждый будет заниматься тем, чем должен. Городские власти заинтересованы в упрощении человеческого труда, как и в качественном повышении уровня безопасности.

Как уже было сказано, пока новая система проходит лишь «обкатку», по завершении которой будет проведен глубокий анализ, определены все плюсы и минусы, и лишь тогда нововведение сможет выйти на более масштабный уровень – выступить в качестве блюстителя порядка и законности уже на улицах города и в местах массового скопления людей. Тут все внимание камер будет сосредоточено на выискивание преступников и людей, пропавших без вести.

Когда именно это произойдет, говорить пока рано. По словам Олжаса Сартаева, сейчас идет процесс отбора самых простых и в то же время продуктивных решений, при этом будут соблюдены все необходимые уровни безопасности и секретности.

– Главное, чтобы все было в рамках регламентов и инструкций и работало как часы. Пока не закончится тестирование, не можем сказать, где будут установлены устройства. Нам важно, чтобы каждый затраченный тенге давал отдачу. Вот и просчитаем, где это нужнее и максимально эффективно, – сказал председатель правления «Астана Innovations».

Вместе с тем Олжас Сартаев отметил, что подобная задача – поиск преступников и потерявшихся – может быть осуществлена лишь при поддержке МВД РК и столичного ДВД. А иначе никак: все характеристики обеих категорий граждан есть только у этих госорганов. Оба ведомства в свою очередь уже дали согласие на сотрудничество, ведь это и для них отличное подспорье: раньше фотографии преступников надо было развешивать по городу, надеясь на бдительность жителей, а теперь за поиски возьмется следопыт нового поколения. И если устройство выхватило из толпы лицо человека, по приметам подходящего на разыскиваемого, то система просто запеленгует «сигнал», а дальше будут работать уже сотрудники правоохранительных органов. Конечно, тут не исключены накладки, система может и обознаться. Но как бы то ни было, подобная практика уже хорошо зарекомендовала себя во многих европейских городах, позволив в разы снизить показатели преступности, даже несмотря на огрехи.

– К любой системе можно придраться, это техника, технологии, и они уязвимы. Но мы постоянно работаем над недочетами, тестируем, стараясь предложить лучшее техническое решение любого вопроса, – прокомментировали в «Астана Innovations».