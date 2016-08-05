​Смотрим! Болеем!

Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр (в ночь с 5 на 6 августа) – 05.00.

Академическая гребля

Нашу страну будут представлять Владислав Яковлев и Светлана Германович, выступающие в «одиночке».

6 августа. Квалификация. Начало в 17.30.

8 августа. Полуфиналы. Начало в 17.30.

9, 10, 11 августа. Финалы. Начало в 17.30−17.50.

Бокс

Мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена во всех 10 весовых категориях: Биржан Жакипов (до 49 кг), Олжас Саттыбаев (до 52 кг), Кайрат Ералиев (до 56 кг), Берик Абдрахманов (до 60 кг), Аблайхан Жусупов (до 64 кг), Данияр Елеусинов (до 69 кг), Жанибек Алимханулы (до 75 кг), Адильбек Ниязымбетов (до 81 кг), Василий Левит (до 90 кг) и Иван Дычко (свыше 91 кг).

В женском боксе: Жайна Шекербекова (до 51 кг) и Дарига Шакимова (до 75 кг).

6 августа (Мужчины до 49 кг, до 60 кг, до 81 кг, до 91 кг. Предварительные раунды). С 20.00 до 22.30 и с 02.00 до 04.00.

7 августа (Мужчины до 60 кг, до 69 кг, до 81 кг. Предварительные раунды). С 20.00 до 22.30 и с 02.00 до 04.30.

8 августа (Мужчины до 49 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 91 кг. Предварительные раунды). С 20.00 до 23.00 и с 02.00 до 05.00.

9 августа (Мужчины до 60 кг, до 75 кг и свыше 91 кг. Предварительные раунды). С 20.00 до 22.15 и с 02.00 до 04.15.

10 августа (Мужчины до 49 кг, до 56 кг, до 64 кг, до 81 кг, до 91 кг. Предварительные раунды). С 20.00 до 23.00 и с 02.00 до 05.00.

11 августа (Мужчины до 56 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 81 кг. Предварительные раунды). С 20.00 до 23.00 и с 02.00 до 05.00.

12 августа (Мужчины до 49 кг, до 60 кг, до 75 кг. Предварительные раунды и полуфиналы. Женщины до 51 кг, до 60 кг). С 20.00 до 23.45 и с 02.00 до 04.45.

13 августа (Мужчины до 52 кг, до 69 кг, до 91 кг, свыше 91 кг. Предварительные и полуфинальные раунды). С 20.00 до 23.00 и с 02.00 до 04.45.

14 августа (Мужчины до 49 кг (финал), до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 81 кг. Женщины до 75 кг. Предварительные и полуфинальные раунды). С 20.00 до 23.45 и с 02.00 до 05.15.

15 августа (Мужчины до 52 кг, до 69 кг, до 75 кг. До 91 кг (финал). Женщины до 60 кг). С 20.00 до 23.00 и с 02.00 до 04.30.

16 августа (Мужчины до 56 кг, до 60 кг (финал), до 64 кг, до 81 кг, свыше 91 кг. Женщины до 51 кг). С 20.00 до 23.15 и с 02.00 до 04.45.

17 августа (Мужчины до 52 кг, до 69 кг (финал). Женщины до 60 кг, до 75 кг). С 23.00 до 02.00.

18 августа (Мужчины до 56 кг, до 75 кг, до 81 кг (финал). Женщины до 51 кг). С 23.00 до 01.00.

19 августа (Мужчины до 52 кг, до 64 кг, свыше 91 кг. Женщины до 60 кг (финал), до 75 кг). С 23.00 до 01.30.

20 августа (Мужчины до 56 кг, до 75 кг (финалы). Женщины до 51 кг (финал). С 23.00 до 00.30.

21 августа (Мужчины до 52 кг, до 64 кг, свыше 91 кг (финалы). Женщины до 75 кг (финал). С 23.00 до 01.00.

Вольная борьба

У мужчин выступят Нурислам Санаев (57 кг), Галымжан Усербаев (до 74 кг), Аслан Кахидзе (до 86 кг), Мамед Ибрагимов (до 97 кг), Даулет Шабанбай (125 кг).

Женская команда представлена Жулдыз Эшимовой (до 48 кг), Екатериной Ларионовой (до 63 кг), Эльмирой Сыздыковой (до 69 кг) и Гюзель Манюровой (до 75 кг).

17 августа (Женщины до 48 кг, до 58 кг, до 69 кг. Квалификация и отсев). Начало в 19.00. Соревнования за третье место и финал – начало в 01.00.

18 августа (Женщины до 53 кг, до 63 кг, до 75 кг. Квалификация и отсев). Начало в 19.00. Соревнования за третье место и финал – начало в 01.00.

19 августа (Мужчины до 57 кг, до 74 кг. Квалификация и отсев). Начало в 19.00. Соревнования за третье место и финал – начало в 01.00.

20 августа (Мужчины до 86 кг и 125 кг. Квалификация и отсев). Начало в 19.00. Соревнования за третье­ место и финал – начало в 01.00.

21 августа (Мужчины до 65 кг и 97 кг. Квалификация и отсев). Начало в 17.30. Соревнования за ­третье место и финал – начало в 21.45.

Греко-римская борьба

Казахстан будут представлять следующие «классики»: Алмат Кебиспаев (до 59 кг), Досжан Картиков (до 75 кг) и Нурмахан Тыналиев (до 130 кг).

14 августа (Мужчины до 59 кг и 75 кг. Квалификация и отсев). Начало в 19.00. Репешаж, соревнования за третье место и финал – начало в 01.00.

15 августа (Мужчины до 130 кг). Начало в 19.00. Репешаж, соревнования за третье место и финал – начало в 01.00.

Велоспорт

Вместо травмированного Алексея Луценко в Рио-де-Жанейро выступят Андрей Зейц, а также Бахтияр Кожатаев. Также на Олимпиаде в велотреке выступит Артем Захаров.

Велотрек

11–16 августа. Начало в 19.00 и в 01.00.

Шоссе

6 августа. Групповая гонка. Начало в 18.30.

10 августа. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Начало в 18.30.

Плавание

В Рио выступят два спортсмена: Дмитрий Баландин и Виталий Худяков (открытая вода).

6 августа. Брасс (100 метров). Заплывы. Начало в 22.30.

8 августа. Брасс (100 метров). Полуфиналы. Начало в 07.00.

9 августа. Брасс (100 метров). Финал. Начало в 07.00.

9 августа. Брасс (200 метров). Заплывы. Начало в 22.00.

10 августа. Брасс (200 метров). Полуфиналы. Начало в 07.00.

11 августа. Брасс (200 метров). Финал. Начало в 07.00.

16 августа. Открытая вода. Мужчины. 10 километров. Начало в 18.00.

Гребной слалом

От Казахстана выступит Ксения Кондратенко.

8 августа. Заплыв. Начало в 21.30.

11 августа. Финал. Начало в 21.30.

Гребля на байдарках и каноэ

В каноэ-одиночке на дистанции 200 и 1 000 метров выступит Тимур Хайдаров. Алексей Дергунов примет участие в соревнованиях на байдарке-двойке на 1 000 мет­ров с Евгением Алексеевым. Сергей Токарницкий также выступит один на 200 метров, в двойке на 200 метров с Андреем Ергучевым и в четверке на 1 000 метров вмес­те с Ильей Голендовым, Анд­реем Ергучевым и Александром Емелья­новым.

Среди девушек за звание олимпийской чемпионки поборется Инна Клинова в одиночке на 200 метров и в четверке на 500 мет­ров с Ириной Подойниковой, Зоей Ананченко и Наталь­ей Сергеевой. Также выступят в байдарке-двойке на 500 метров Подойникова и Сергеева, в одиночном заплыве на 500 метров – Ананченко.

Соревнования гребцов пройдут с 7 по 20 августа. Начало заплывов в 18.00.

Дзюдо

Олимпийская сборная по дзюдо состоит из шести атлетов. Елдос Сметов (до 60 кг), Жансай Смагулов (до 66 кг), Дидар Хамза (до 73 кг), Максим Раков (до 100 кг) составляют мужскую команду. У женщин в Рио отправились Галбад­рах Отгонцэцэг (до 48 кг) и Мариан Урдабаева (до 63 кг).

6 августа (Мужчины до 60 кг, женщины до 48 кг. Отборочный раунд и четвертьфиналы). Начало в 19.00. Репешаж, соревнования за третье место и финал – начало в 00.30.

7 августа (Мужчины до 66 кг. Отборочный раунд и четвертьфиналы). Начало в 19.00. Репешаж, соревнования за третье место и финал – начало в 00.30.

8 августа (Мужчины до 73 кг. Отборочный раунд и четвертьфиналы). Начало в 19.00. Репешаж, соревнования за третье место и финал – начало в 00.30.

9 августа (Женщины до 63 кг. Отборочный раунд и четвертьфиналы). Начало в 19.00. Репешаж, соревнования за третье место и финал – начало в 00.30.

11 августа (Мужчины до 100 кг. Отборочный раунд и четвертьфиналы). Начало в 19.00. Репешаж, соревнования за третье место и финал – начало в 00.30.

Легкая атлетика

Здесь нам есть за кого поболеть. Это

– Ольга Рыпакова, Ирина Эктова, Екатерина Эктова (тройной прыжок);

– Ольга Сафронова, Виктория Зябкина (100, 200 метров, эстафета 4×100 метров);

– Рима Кашафутдинова (100 мет­ров, эстафета 4×100);

– Светлана Голендова, Анастасия Тулапина, Юлия Рахманова (эстафета 4×100);

– Анастасия Пилипенко, Айгерим Шыназбек (100 метров с барье­рами);

– Анастасия Кудинова, Элина Михина (400 метров);

– Александра Романова (400 мет­ров с барьерами);

– Маргарита Мукашева (800 мет­ров);

– Полина Репина, Флорида Миниянова, Диана Айдосова (спортивная ходьба);

– Гульжанат Жанатбек, Ирина Смольникова (марафон);

– Мария Телушкина (метание диска);

– Дмитрий Коблов (400 метров с барьерами);

– Михаил Красилов (марафон);

– Георгий Шейко (спортивная ходьба на 20 км);

– Роман Валиев (тройной прыжок);

– Иван Иванов (толкание ядра).

Легкоатлетические соревнования начнутся 12 августа и продлятся вплоть до финального дня Олимпиа­ды. Начало утренней программы в 18.30, вечерней – в 04.00.

Настольный теннис

Будем болеть за Кирилла Герасименко.

6 августа. Старт соревнований в одиночном разряде. Начало в 18.00.

Финал состоится 12 августа в 05.00.

Прыжки на батуте

Здесь выступит Пирмаммад Алиев.

13 августа. Мужские соревнования. Начало в 23.00.

Синхронное плавание

Наши участницы – сестры Александра и Екатерина Немич.

14 августа. Дуэты. Произвольная программа. Начало в 20.00.

15 августа. Дуэты. Обязательная программа. Начало в 20.00.

16 августа. Дуэты. Финал. Начало в 23.00.

Современное пятиборье

Олимпийская сборная Казахстана по современному пяти­борью состоит из Павла Ильяшенко и Елены Потапенко.

18 августа. Старт первого вида. Начало у мужчин в 19.00, у женщин – в 23.30.

Стрельба

За Казахстан в соревнованиях по пулевой стрельбе примут учас­тие Юрий Юрков, Елизавета Король, Рашид Юнусметов и Владимир Исаченко. А в стендовой стрельбе – Мария Дмитриенко.

6 августа. Старт соревнований по стрельбе. Начало в 17.30.

Стрельба из лука

В этом виде спорта Казахстан представлен двумя спортсменами. У мужчин за медаль будет бороться Султан Дузельбаев, а у женщин – Луиза Сайдиева.

8 августа. Старт мужского и женского индивидуальных зачетов. Начало в 18.00.

Большой теннис

Непосредственно перед Олимпиадой травмировались первые ракетки Казахстана Михаил Кукушкин и Юлия Путинцева. Таким образом, в Рио отправились лишь две участницы. В одиночном разряде выступит Галина Воскобоева, которая в парном также составит компанию Яро­славе Шведовой.

6 августа. Старт одиночного и парного разрядов. Начало в 19.45.

Таэквондо

На бразильском даянге выступят Жансель Дениз (до 67 кг), Айнур Есбергенова (до 49 кг) и Руслан Жапаров (свыше 80 кг). Кстати, Жапаров будет являться знаменосцем на церемонии открытия соревнований.

17 августа. Женщины до 49 кг. Начало в 18.00. Финал 18 августа в 05.00.

19 августа. Женщины до 67 кг. Начало в 18.00. Финал 20 августа в 05.00.

20 августа. Мужчины свыше 80 кг. Начало в 18.00. Финал 21 августа в 05.00.

Тяжелая атлетика

В Рио основная команда тяжелоатлетов отправится в количестве восьми человек. У женщин на помост выйдут Маргарита Елисеева (до 48 кг), Карина Горичева (до 63 кг) и Жазира Жаппаркул (до 69 кг). Мужская сборная представлена Арли Чонтеем (до 56 кг), Фархадом Харки (до 62 кг), Нижатом Рахимовым (до 77 кг), Денисом Улановым (до 85 кг) и Александром Зайчиковым (до 105 кг).

7 августа. Финал у женщин в весовой категории до 48 кг. Начало в 04.00.

7 августа. Соревнования у мужчин в весовой категории до 56 кг. Начало в 19.00.

Финал 8 августа в 04.00.

8 августа. Соревнования у мужчин в весовой категории до 62 кг. Начало в 19.00.

Финал 9 августа в 04.00.

9 августа. Соревнования у женщин в весовой категории до 63 кг. Начало соревнований в 19.00.

Финал 10 августа в 04.00.

10 августа. Соревнования у мужчин в весовой категории до 77 кг и у женщин до 69 кг. Начало соревнований в 19.00.

Финалы у женщин 11 августа в 00.30, у мужчин – в 04.00.

12 августа. Соревнования у мужчин в весовой категории до 85 кг. Начало в 19.00.

Финал 13 августа в 04.00.

16 августа. Соревнования у мужчин в весовой категории до 105 кг. Начало в 00.30. Финал в 04.00.

Фехтование

В соревнованиях по фехтованию примет участие Илья ­Мокрецов, выступающий в категории ­«сабля».

11 августа. Мужское личное первенство (сабля). Финальный этап. Начало в 03.00.

Художественная гимнастика

В Рио нашу страну будет представлять Сабина Аширбекова.

19 августа. Старт индивидуального многоборья. Начало в 19.00.

Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр (в ночь с 21 на 22 августа) – в 03.00.