​Смотрим финал национального этапа

О подробностях этого международного конкурса нынешнего года его организаторы рассказали на пресс-конференции, прошедшей в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Turkvisyon задуман как альтернатива «Евровидению», в нем ежегодно участвует более 20 стран. Интерес к конкурсу растет: его аудитория поистине колоссальна – около 300 млн зрителей. Казахстан принимает в нем участие в третий раз и сразу с успехом: в 2014 году победила наша Жанар Дугалова.

В нынешнем году месяцем ранее в оргкомитет национального этапа поступило свыше 80 заявок от отечественных исполнителей, из них отобрано 19 участников, которые и посостязаются между собой.

Согласно регламенту в Turkvisyon могут принимать участие только нигде ранее не звучавшие песни на одном из тюркских языков, что бесконечно обогащает репертуар отечественной эстрады новыми хитами.

В состав жюри финального тура национального этапа конкурса вошли руководитель управления культуры, архивов и документации города Астаны Болат Мажагулов, певица, триумфатор Turkvisyon 2014 Жанар Дугалова, композиторы Арман Дуйсенов и Ренат Гайсин, поэт Калкаман Сарин, генеральный продюсер телеканала «Хабар» Ринат Думанулы.

Прямую трансляцию из Дворца Мира и Согласия организовал «Хабар», она начнется сегодня в 17 часов 45 минут.

Победитель национального отбора примет участие в главном финале конкурса, который состоится в турецком Стамбуле 16–17 декабря.