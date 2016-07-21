Встреча проходила напряженно. Мы ели окорочка с пюре и обляпались. Потом «под пытками» Лина созналась, что готовить она все-таки немного умеет. Иногда варит покупные пельмени. Петя сидел красный и грустный. Все расстрои­лись и решили пить чай. Мне налили в чашку из сервиза «Мадонна», а Линке – в красивую, но старую чашку с золотыми вишнями, с трещиной на боку, но исторически ценную. Подруга долго не решалась ее взять, потом неловко зацепила тонкую витую ручку… И тут случился ужас. Ручка отскочила, и чашка, ударившись о блюдце, разбилась, залив чаем и без того обляпанную скатерть.

Бабушка Пети заломила руки, как Фед­ра, и принялась стонать. Оказалось, из этой чашки пили прадед, дед и отец Пети. Да и самого Петеньку кормили во младенчестве яблочным пюре, чтобы мальчик был здоровым. А теперь, по мнению бабушки, совершенно было не понятно, из чего можно будет кормить Петенькиных детей. Ведь пюре из брокколи легче усваивается из красивой посуды.

Лина кинулась застирывать скатерть, да так переусердствовала с мылом, что васильки, вышитые Петиной прабабушкой, поблекли, а потом и вовсе исчезли. На этот раз заломила руки Петина мама. Оказывается, эту скатерть она хотела передать сыну в качестве приданого: «Ну и что, что мальчик? Его ведь тоже хочется передать в хорошие руки, но их, судя по всему, не наблюдается».

Мы с Линой грустно пошли домой, хотя вспоминать о тех смотринах почему-то весело до сих пор. Жаль, но Петька так и не женился. Весь ушел в науку. А у Лины трое детей, которые за время взросления перебили посуды несчитанное количество.

Рассказывая об этом, Лина смеется: «Ну и что, что дорогая? Выбросить – и забыть! Не надо хранить битую посуду. И с прошлым, тем более бессмысленным, надо прощаться проще. Иначе будущего может и не оказаться!»

Лина вышла за военного. Им с супругом много пришлось исколесить стран и городов, но трудности их сплотили. Ходу мелочным обидам супруги не давали.

– Помню, стою на кухне, нужно сварить борщ, а как – не знаю. Всему меня учил Виктор, – рассказывает Лина. – Терпеливо и с любовью.

Несмотря на частые переезды, молодая семья достаточно быстро обзавелась детьми. Они еще крепче соединили супругов!

– Иногда случалось, что семью из 365 дней я не видел 300. Поэтому, когда приезжал домой, ценил каждый миг общения с Линой и детьми. Понимал, что семья – это то, что потерять никак нельзя, – вспоминает Виктор. – А трудности нас только закаляли. Чем больше в жизни сложностей, тем крепче семья.