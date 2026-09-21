Смотровая площадка открылась в ущелье Аксу

Также там организуются познавательные экскурсии

Фото: акимат Туркестанской области

Легендарный заповедник «Аксу-Жабаглы» – старейший в стране, отметивший свое 100-летие – обзавелся новой точкой притяжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

В живописном Аксуском ущелье Тюлькубасского района состоялось торжественное открытие современной смотровой площадки.

Проект призван открыть первозданную красоту заповедника для широкой аудитории и дать мощный импульс развитию экологического туризма в Туркестанской области.

В церемонии открытия принял участие аким области Нуралхан Кушеров, который подчеркнул важность бережного сохранения уникального природного наследия.

– Это не просто новый туристический объект, а особое место, демонстрирующее гармонию природы и человека. Смотровая площадка позволит туристам, ученым и молодежи безопасно и в современных условиях любоваться прекрасной природой Аксуского ущелья, – сказал глава региона.

В мероприятии принял участие и ветеран природоохранного дела Айтбек Менлибеков, возглавлявший заповедник на протяжении двух десятилетий (с 2000 по 2021 год).

Новая смотровая площадка дает посетителям возможность полюбоваться живописной природой Аксуского скального ущелья и получить информацию о его геологических особенностях и биоразнообразии. Также здесь организуются познавательные экскурсии, где посетители могут ознакомиться с природоохранной деятельностью заповедника.

Аксуское ущелье – одна из достопримечательностей государственного природного заповедника «Аксу-Жабаглы», основанного в 1926 году. В рамках 100-летия заповедника продолжается работа, направленная на широкую популяризацию природного наследия и развитие экологического туризма.

В завершение мероприятия гости осмотрели новую смотровую площадку и приняли участие в познавательной экскурсии, организованной вдоль Аксуского скального ущелья.

Новый объект повысит туристическую привлекательность Аксуского ущелья и станет одним из живописных мест отдыха для любителей природы и туристов.