Завтра мировой социум отмечает Всемирный день БЕЗ Интернета, организаторами которого выступили энтузиасты со всех континентов.Гениальная мысль о необходимости появления такого праздника, дающего отдых от нескончаемых прогулок по Сети, пришла в головы представителей британского некоммерческого онлайн-проекта DoBe.org.Предпосылкой к появлению столь оригинальной даты стала в первую очередь проблема реального общения между людьми. На нее обратили свое внимание сотрудники Британского института социальных изоб­ретений, представители которого 17 лет назад организовали в Британии мероприятие International Internet Free Day, целью которого стал призыв граждан всего мира посвятить хотя бы один день в году обычным человеческим занятиям без вмешательства высоких технологий. Главный упор, конечно, делался на необходимость отвлечь людей от Сети хотя бы на сутки.Отметить этот немного неожиданный праздник можно по-разному, но самое главное условие – БЕЗ компьютера. Представляете?! Я – с трудом, но надо хотя бы попробовать отвлечься от онлайна и посмотреть на мир не через экран монитора. Надо постараться найти время для общения с друзьями и родными вживую, а не в соцсетях и мессенджерах. Да и гораздо приятнее улыбаться окружающим собственной улыбкой, а не при помощи безжизненных, хотя и очень красивых и раскрашенных, смайликов. Можно и фильм посмотреть в кинотеатре, а не в Интернете, почитать бумажную книгу в переплете, а не в элект­ронном варианте, посетить музей или театр…Сделаешь первый шаг, и выяс­нится, что в «реале» тоже много интересных дел, которые откладываются на потом.Сеть, опутавшая весь мир, стирает национальную и культурную самобытность. Английский язык, который все чаще и не совсем в шутку называют «глобиш», очень сильно влияет на нашу речь. Помните, как все упрекали Эллочку-людоедку? Она обходилась всего только 30 словами. И изъяснялась практически одними междометиями: «железно», «парниша», «жуть», «красота»… Но это были все-таки слова. А что принес с собой Интернет? «Упс», «ок», lol… Даже междометия у нас сейчас иностранные. Мы начинаем пользоваться новыми каналами связи – и нам уже не нужно трудиться, чтобы что-то написать. К нашим услугам целый набор стикеров и картинок, эмотиконов и дудлов. Но тогда зачем нам думать, зачем создавать самим? Интернет дает шаблоны, они удобны, но они убивают нашу индивидуальность.Когда подключаешься к Сети, понимаешь, что там нет языковых рамок. Можно не думать о запятых, писать все слова со строчной буквы… Но мнимая свобода чревата потерей грамотности. Интернет упрощает традиционные правила грамматики. Никто не будет в переписке ставить кавычки, а про точку с запятой уже вообще никто не вспоминает. Из традиционной пунктуации сопротивляется пока только точка, но и ее уже в конце отсылаемого сообщения вряд ли кто ставит. Мы обходимся пробелами, скобками-смайликами, эмотиконами вместо точек.Официальный язык в Интернете тоже меняется на наших глазах. Филологи вначале удивлялись неожиданным для делового стиля обращениям: «Доброго времени суток» и подобные им вместо «уважаемый Имярек» или даже «глубокоуважаемый», которые теперь становятся почти стилис­тическими изысками.А впрочем, к чему бесплодно спорить с веком? Интернет – это новая эпоха в языке. Цифровая. Она-то и создает свой цифровой язык. Он, конечно, будет в чем-то упрощаться, в чем-то усложняться. Но важно, чтобы все мы, и особенно наши молодые люди, и в интернет-эпоху могли понять язык Абая, Пушкина и Толс­того и не разучились на клавишах гаджетов писать письма о любви.