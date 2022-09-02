Сможет ли Нурсултан Назарбаев участвовать в президентских выборах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, предложил провести внеочередные выборы Президента. В этой связи вице-министр юстиции Алма Муканова прокомментировала вопрос о том, может ли Нурсултан Назарбаев выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Соответствующий вопрос задали журналисты вице-министру юстиции в кулуарах после заседания мажилиса.

«Согласно поправкам, принятым на республиканском референдуме 5 июня в этом году, из Конституции была исключена норма о том, что требование избираться президентом более двух раз подряд, не распространяется на первого президента», - сказала в ответ Алма Муканова.

По ее словам, это значит, что Нурсултан Назарбаев не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.