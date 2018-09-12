SMS-рассылку о получении бесплатных лекарств запустят в Казахстане

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в 2019 году будет запущен проект, который поможет усилить контроль в сфере предоставления бесплатных лекарственных средств, передает Kazpravda.kz
.
"У нас есть регистр пациентов, которые являются получателями бесплатных лекарств...В регистре есть их сотовые телефоны, если они их указали при регистрации. Суть этого проекта в том, что автоматически после того, как аптека или поликлиника выдала этот препарат, ставится определенная отметка в соответствующей системе, автоматически генерируется SMS-сообщение и отправляется на этот номер с просьбой ответить, получено или нет лекарственное средство. Сейчас мы это прорабатываем через Фонд медицинского страхования", – сказал Биртанов.
При этом он отметил, что запуск этого проекта намечен на 2019 год.
Ранее, по словам главы ведомства, загвоздка в его реализации заключалась в том, что не было предусмотрено бюджетных средств.
Елжан Биртанов подчеркнул, что данные меры призваны пресечь факты хищений и списания лекарств.
"Сейчас пилотно мы оттестировали. Со следующего года хотим в обязательном порядке внедрить SMS-оповещения, чтобы знать, получил ли человек эти лекарства или нет", – заключил министр.
По данным главы МЗ, также будет разработано мобильное приложение, где можно будет самостоятельно видеть свои рецепты и отмечать, получено ли лекарственное средство.