SMS-рассылку о получении бесплатных лекарств запустят в Казахстане

Общество
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Айнур Самедова
Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в 2019 году будет запущен проект, который поможет усилить контроль в сфере предоставления бесплатных лекарственных средств, передает Kazpravda.kz.

"У нас есть регистр пациентов, которые являются получателями бесплатных лекарств...В регистре есть их сотовые телефоны, если они их указали при регистрации. Суть этого проекта в том, что автоматически после того, как аптека или поликлиника выдала этот препарат, ставится определенная отметка в соответствующей системе, автоматически генерируется SMS-сообщение и отправляется на этот номер с просьбой ответить, получено или нет лекарственное средство. Сейчас мы это прорабатываем через Фонд медицинского страхования", – сказал Биртанов.

При этом он отметил, что запуск этого проекта намечен на 2019 год. 

Ранее, по словам главы ведомства, загвоздка в его реализации заключалась в том, что не было предусмотрено бюджетных средств.

Елжан Биртанов подчеркнул, что данные меры призваны пресечь факты хищений и списания лекарств.

"Сейчас пилотно мы оттестировали. Со следующего года хотим в обязательном порядке внедрить SMS-оповещения, чтобы знать, получил ли человек эти лекарства или нет", – заключил министр.

По данным главы МЗ, также будет разработано мобильное приложение, где можно будет самостоятельно видеть свои рецепты и отмечать, получено ли лекарственное средство.

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