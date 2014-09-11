Общество SMS с правилами декларирования доходов будут рассылать казахстанцам в 2018 году Асхат Ниязов

Процесс всеобщего декларирования доходов и имущества населения будет полностью прозрачным, отмечает сенатор Рашит Ахметов.



"При переходе на всеобщее декларирование будут соблюдены определенные правила. В первую очередь, информативность. Население будет проинформировано, что и как нужно будет декларировать. Будет проведена широкая разъяснительная работа по телевидению. Потом, начиная с 2018 года, будут рассылаться SMS-сообщения. Этого для того, чтобы не было неожиданностей", – разъяснил Рашит Ахметов.



Он добавил, что всеобщее декларирование будет внедряться поэтапно: с 2015 года – представление Декларации об активах и обязательствах госслужащими, работниками национальных компаний, государственных учреждений и государственных предприятий; с 2016 года декларации об активах и обязательствах будут представлять остальные физические лица; в 2017 году произойдет полный переход к представлению декларации о доходах и имуществе всеми физическими лицами.



Также депутат отметил, что в случае несвоевременной сдачи декларации административные штрафы будут небольшими.

