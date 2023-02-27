Смягчать политику время не пришло

Комментируя решение по ставке, регулятор напомнил, что в янва­ре 2023 года годовая инфляция продолжила расти и составила 20,7%. Наибольший вклад в нее продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 25,7%.

Рост цен на непродовольственные товары достиг 20,2%, на услуги – 14,2%. И хотя месячная инфляция продолжает замедляться четвертый месяц подряд, составив в январе текущего года 1,1%, она все еще формируется выше средне­исторических значений.

Темп роста реального ВВП Казахстана за январь составил 5,6% на фоне низкой базы прошлого года. Производство товаров выросло на 2,3%, сфера услуг подросла на 7,6%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика. Наилучшие показатели демонстрируют торговля (+ 19,4%), информация и связь (+ 18,1%), а также строительство (+ 12,5%).

Основными проинфляционными факторами внешней среды остаются неопределенность геополитической обстановки, а также высокие цены на продовольствие.

Тем не менее внешний инфляционный фон начал смягчаться. Наблюдается замедление инфляционных процессов во многих странах, в том числе у торговых партнеров Казах­стана. Этому способствует спад давления на сырьевых и товарных рынках, а также улучшение ситуации с цепочками поставок. В целом ожидается дальнейшее снижение глобальной инфляции.

Этому будут способствовать снижение цен на зерновые в результате хорошего урожая и соб­людения зерновой сделки, а также замедление роста мировой экономики. В результате ситуация может привести к существенному ослаблению давления и на цены внутри Казахстана.

Тем не менее ближайшие два года в большинстве стран инфля­ция будет находиться выше целевых значений. На этом фоне внешние монетарные условия останутся жесткими, тем самым сдерживая экономическую активность в государствах.

По словам главы Нацбанка Галымжана Пирматова, решение о сохранении ставки будет способствовать охлаждению инфля­ционных процессов в стране с дальнейшей целью стабилизации и снижения инфля­ции в средне­срочной перспективе до целевых значений.

Нацбанк также сообщил, что обновил ряд макроэкономических прогнозов на текущий год. Прогнозы инфляции с учетом внешних и внутренних факторов пересмотрены в сторону небольшого снижения.

Так, по прогнозам регулятора, годовая инфляция сложится в пределах 9–12% в 2023 году, 6–8% – в 2024-м и 4–6% – в 2025-м. При этом ожидается, что пик годовой инфля­ции будет пройден в первом квартале текущего года.

Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также более умеренным влиянием миграционного шока на услуги, чем ожидалось ранее.

Прогнозы по росту экономики Казахстана также улучшены. Так, рост ВВП в ближайшие три года ожидается на уровне 3,5–4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти при постепенном восстановлении экономик стран – торговых партнеров. Устойчивый рост внутреннего спроса будет поддерживаться стимулирующими государственными расходами и благоприятными ценами на нефть.

Риски прогноза ВВП концентрируются в возможных транспорт­но-логистических проблемах для отечественных экспортных товаров, а также в реализации плана добычи нефти.

В свою очередь риски прог­ноза со стороны внешней среды сохраняются на фоне неопределеннос­ти геополитической обстановки, а также высоких мировых цен на продовольствие. Со стороны внешней среды риски инфляции также связаны с возможным ускорением месячных показателей соответствующих процессов в России на фоне роста расходов государственного бюджета, ослаб­ления рубля и санкций.

Проинфляционные факторы внутри страны связаны с назревшими реформами тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и на рынке ГСМ. Эффект от их реа­лизации может ускорить рост цен на широкий спектр товаров и услуг.

– С учетом текущих условий Национальный банк видит необходимость в поддержании базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года. Это необходимо для стабилизации инфляции и постепенного ее снижения в средне­срочной перспективе, – заключил Галымжан Пирматов.