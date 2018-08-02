Смягчить требования просят к молодым госслужащим РК, пользующимся соцсетями

Общество
Предложение о пересмотре норм Этического кодекса РК в отношении государственных служащих поступило в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции в ходе онлайн-конференции заместителя председателя АДГСПК Олжаса Бектенова, передает BNews.kz.

В рамках онлайн-конференции все желающие могли задать вопрос заместителю председателя АДГСПК, а также внести свои предложения. По словам одного из пользователей Рината Мухамедова, молодых госслужащих в Казахстане незаслуженно наказывают за публикацию личных изображений в социальных сетях.

"Почему наказывают наших молодых 20-29-летних госслужащих за выкладывание фотографий в социальных сетях, где они изображены, например, на охоте с ружьями или на отдыхе на зарубежных курортах на фоне автомобилей и гостиниц, если они при этом не пьяные и не демонстрируют на фото алкоголь? Что в этом такого не этичного, можете пояснить? Ведь они же люди, а не роботы, тем более это молодежь, почему они не имеют права так делать? Как вы думаете, может стоит пересмотреть эти нормы этического кодекса при выявлении подобных фактов, наказывая только за демонстрацию алкоголя на фото в Сети?" – задал вопрос Мухамедов.

В Агентстве ответили, что согласно Этическому кодексу госслужащих РК, утвержденному Указом Президента от 29 декабря 2015 года № 153, государственные служащие должны своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества. Разработанные Агентством Методические рекомендации по использованию государственными служащими аккаунтов в социальных медиа прежде всего направлены на профилактику нарушения госслужащими норм служебной этики при использовании аккаунтов в социальных сетях. Они носят рекомендательный характер.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона "О государственной службе Республики Казахстан", мониторинг и контроль соблюдения служебной этики государственными служащими осуществляют уполномоченные по этике государственных органов. В свою очередь Агентство проводит периодический выборочный контроль наличия компрометирующих материалов в аккаунтах государственных служащих. В случае выявления фактов нарушения норм служебной этики материалы направляются в соответствующие государственные органы для устранения нарушений и установления наличия проступка в действиях госслужащего", – сообщили в АДГСПК.

При этом они отметили, что согласно пп. 3 п. 66 Правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, утверждённых Указом Президента от 29 декабря 2015 года № 152, факт наличия дисциплинарного проступка в действиях государственного служащего разрешается дисциплинарной комиссией государственного органа.

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