​Сначала плоды должны созреть

Из зарегистрированных в регионе 153 сельских производственных кооперативов 130 было создано после вступления в силу закона о кооперации. Столь резкий всплеск закономерен: прежде этот сектор экономики регулировался сразу пятью законами, в некоторой части противоречившими друг другу. А главное, по ним кооператив считался некоммерческой организацией и не мог получать прибыль, что по меньшей мере странно для отрасли реального производства. Новый закон устранил прежние нестыковки, предоставив кооперативам права юридических лиц, поставил их по части законодательства в равные со всеми условия. А в чем-то и в более выгодные – через, например, программу беззалогового кредитования весенне-полевых работ. Доступ к кредитным линиям и субсидиям – самый весомый аргумент в пользу того или иного начинания. Да, пожалуй, и единственный, если речь идет о людях, от земли кормящихся.

Правда, победного шествия не получится. Даже при том, что потенциал коопе­рации на селе громаден, и выгода от него очевидна, что подтверждается практикой. Так, в прошлом году в Есильском районе словно второе дыхание обрели шесть небольших зерносеющих ТОО, объединившихся в СПК «Есиль-Астык» под руководством Сайлау Султангалиева. 98 млн. тенге беззалогового кредита оказалось вполне достаточно и на приобретение семян, и на закупку ГСМ, и вообще на все, что нужно полеводу для уверенного проведения сезона. Прочно стоит на ногах СПК «Региональный зерновой холдинг», в котором Марат Искаков объединил больше шести десятков сельских товаропроизводителей. Действуя сами по себе, они испытывали затруднения на каждом шагу, даже если мелкий хозяин находился при деньгах. Удобрения, например, поставляются только вагонами, а ему столько не нужно – что делать? Правильно, искать напарников. Так лучше сделать это один раз и надолго, чтобы не каждый год лбом в одну и ту же стену.

Более того, совместные действия включают в себя и поиск наиболее выгодных путей сбыта продукции полеводства, что одному земледельцу никогда не было по силам. Правда, в кооператив Султангалие­ва или Искакова примут не каждого. По причине веской, объясняющей, почему этими двумя объединениями и исчерпывается список успешных растениевод­ческих кооперативов в регионе, тогда как по бумагам их числится полтора десятка. Беззалоговое кредитование означает солидарную ответственность всех членов кооператива, значит, «своим» тут можно стать лишь в том случае, если тебе безус­ловно доверяют. В том числе и банки, которым, честно говоря, в восторг приходить не от чего (насколько известно, в Казахстане лишь три банка работают по предложенной схеме).

Винить кого-то тут нельзя, да и не за что: финансовые учреждения заботит в первую очередь сохранность денег вкладчиков, от чего напрямую зависят их репутация, и, по большому счету, сам факт существования. Скорее, следует восхищаться смелостью решившихся на новшество – но и воспринять как должное, что потенциального заемщика они под микроскопом рассмот­рят. Следовательно, говорят специалисты, если в кооперативе оказался хотя бы один участник с подмоченной кредитной историей, в результате страдают все, не получив доступа к источникам финансирования, ради которых и создаются СПК. Обижаться не на кого: не то что сознательная недобро­совестность, «простые» последствия некомпетентного хозяйствования (на что мы привыкли взирать со снисхождением) рано или поздно сказываются.

Особую же привлекательность СПК имеют для владельцев личных подсобных хозяйств – именно из них на девять десятых состоят 134 кооператива по разведению КРС. Прежде они не могли пользоваться государственной поддержкой, распрост­ранявшейся на ТОО и КХ, теперь практически в каждую программу по развитию сельского хозяйства включено понятие поддержки кооперативов. Но не только это важно. Вспомним, как много гневных слов произносилось по поводу того, что у нас закупочные цены на мясо диктует не производитель, а заезжий коммерсант – вот у кого координация действий давно на уровне. Главным козырем закупщиков всегда служила готовность взять на себя нелюбимую сельчанином суету. Тому везти далеко одну-две туши отнюдь не улыбается – пожалуйста, заберут предназначенный на продажу скот прямо со двора. Кооперация дает вчерашним единоличникам возможность действовать заодно, формировать приличные партии товара – и уж тогда строже блюсти свою выгоду.

Так, четыре кооператива создано по первичной переработке сельхозпродукции. Их можно считать первыми ласточками, направление более чем перспективно. Как показал опыт районов Шал акына, М. Жумабаева, Тайыншинского, всего один активный человек, грамотно поставивший закуп молока с частных подворий, способен кардинально изменить жизнь целого населенного пункта.

Если говорить о животноводстве, то при очевидных «плюсах» кооперация делает лишь первые шаги, сельчанам еще предстоит убедиться в ее выгоде. Что скрывать, часть СПК создавалась под административным нажимом, там вопрос: «Ну, а дальше что?» – до сих пор остается без ответа. Явным препятствием движению уже становится непременное для получения субсидий на племенную работу условие пасти кооперативный скот на собственных пастбищах из расчета 3 гектара на одну голову. Частный скот всегда пасся на общих угодьях – никаких других СПК попросту неоткуда взять.

Так что прежде чем, образно говоря, подставлять ладони под спелые плоды, предстоит немало сделать. И по части совершенствования нормативной базы, и по дальнейшему разъяснению преимуществ кооперации, и по практическому воплощению всего, что говорится и пишется. В прошлом году, например, в СКО было проведено 138 совещаний с сельхозтоваропроизводителями с участием специалистов. Областными подразделениями НПП «Атамекен» и минсельхоза 58 СПК оказана юридическая помощь в регистрации. 26 кооперативов отобрано палатой предпринимателей на полное сопровождение.