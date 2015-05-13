Снайпер – профессия тихая

За полтора месяца снайпер Загайнов уничтожил шестерых офицеров фашистской армии. Рядовых он не считал. Однажды удалось устранить снайпера. Именно за него медаль «За боевые заслуги» – одна из многочисленных. В той операции Геннадий Клементьевич потерял напарника и друга Георгия Тетеркина.– Два последних ранения я получил 19 июля 1943 года под Орлом. Осколки мины лишили трех пальцев на левой руке и возможности воевать дальше. Товарным составом раненых отправили сначала в Тулу, затем в местечко Лысьва. Там я пробыл почти до начала октября. Простреленную стопу одели в гипс, и доктор все удивлялся, почему протерта пятка. А мне, 18-летнему парню, не сиделось на месте. Постоянно ходил по госпиталю, один раз даже был на танцах. Медсестра учила меня вальсу. Только фокстрот я так и не смог освоить, – рассказывает ветеран.В 1950 году Геннадий Клементьевич окончил Алапаевский горно-обогатительный институт, полтора года проработал в Туркмении, затем на Гороблагодатском руднике, недалеко от Нижнего Тагила. Там он познакомился с Николаем Сандригайло – тогдашним руководителем Гороблагодатского рудника. В 1958 году Николай Фадеевич позовет маркшейдера Загайнова в Рудный, только через два года приглашение будет принято. Почти 20 лет Геннадий Клементьевич проработал в Сарбайском рудоуправлении. На пенсию вышел в должности старшего маркшейдера добычного комплекса Сарбая.Последние пять лет ветеран живет с семьей сына. Плохое зрение давно не позволяет ни охотиться, ни рыбачить, любимый «запорожец» продан. Остаются пешие прогулки. Благодаря им солдат Загайнов еще в строю, держится молодцом. Сегодня он живет ради внучек. Старшая – главная гордость Геннадия Клементьевича. Его Лерунька – будущий ученый в области нанотехнологий – оканчивает аспирантуру в Швеции, буквально неделю назад защитила кандидатскую диссертацию по теме «Магнетизм наноуглерода». Подобные достижения – повод для гордости не только Геннадия Загайнова, но и всего города Рудного.– Я не люблю вспоминать войну, слишком жуткие эти воспоминания. Но она иногда снится мне, – говорит ветеран. – Знаете, Гоша погиб почти на моих глазах. У нас ведь были одни мечты, одни цели на двоих... Почему-то был уверен, что не погибну. Ранение допускал, но о смерти не думал. В родной Зыряновск из призыва 24-го года рождения вернулся один...